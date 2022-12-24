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Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово увеличилось до 20
Число погибших при пожаре в доме престарелых возросло до 20 человек, сообщили в МЧС. Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам
Число погибших в нелегальном доме престарелых в Кемерове увеличилось до 20 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России. Ранее сообщалось о 13 погибших, спасатели занимались поисками еще семи человек.
После гибели людей при пожаре следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские и пожарно-техническая.
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