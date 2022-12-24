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СК завел уголовное дело из-за пожара в доме престарелых в Кемерово

Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара в доме престарелых в Кемеров, в результате которого погибли 13 человек. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

«Следственными органами СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении. Максимальное наказание по этой статье — четыре года лишения свободы.

Пожар произошел ночью 24 декабря, площадь возгорания составила 180 кв. м. В результате пожара погибли 13 человек, еще шесть человек пострадали. В СК заявили, что точное число погибших уточняется. По последним данным МЧС, их число выросло до 20 человек. 

Ранее прокуратура поручила начать проверку. Ситуация находится под контролем ведомства.

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Общество
Из-за пожара в доме престарелых в Кемерово пострадали шесть человек
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Власти после пожара проверят дома престарелых в Кемеровской области
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