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В Кемерово 9 человек погибли при пожаре в нелегальном доме престарелых

Как сообщили «Интерфаксу» в скорой помощи, дом престарелых использовался нелегально, системы пожаротушения там предусмотрены не были. По данным ТАСС, площадь пожара составляет 180 кв. м, ему присвоен повышенный ранг сложности

Девять человек погибли в нелегальном доме престарелых в Кемерово, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на службу скорой помощи.

«Сгорел частный дом на улице Таврической. Установлено, что он нелегально использовался для круглосуточного содержания пожилых людей. Никакие системы пожаротушения там предусмотрены не были», — сообщил собеседник агентства.

В то же время ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает о шести погибших «в частном доме престарелых». Площадь пожара, по данным агентства, составляет 180 кв. м, ему присвоен повышенный ранг сложности.

По данным телеграм-канала «112», дом престарелых расположен на Таврической улице на юге города, в настоящее время сотрудники полиции пытаются установить хозяина дома.

В январе прошлого года сильный пожар произошел в частном доме престарелых в поселке Боровский неподалеку от Тюмени. Загорелись несколько надворных построек, в результате семь человек умерли от отравления окисью углерода. В домовладении проживали престарелые люди «по устному договору с их родственниками», отмечал СК.

По предварительным данным, пожар возник из-за нарушения правил пользования печью, сообщал начальник регионального главка МЧС Артур Хачатрян. В результате была задержана хозяйка дома, ей предъявили обвинение в совершении преступлений по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
 

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