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В МЧС назвали возможную причину пожара в доме престарелых под Тюменью

Возгорание могло начаться из-за неправильного обращения с печью. В МЧС отметили, что по данному адресу не было зарегистрировано никаких юрлиц. Ранее СК сообщил, что пожар произошел в частном пансионате для престарелых

Фото:МЧС России по Тюменской области Фото:МЧС России по Тюменской области Фото:МЧС России по Тюменской области Фото:МЧС России по Тюменской области Фото:МЧС России по Тюменской области Фото:МЧС России по Тюменской области
Фото: МЧС России по Тюменской области

По предварительным данным, причиной пожара в нелегальном доме для престарелых под Тюменью, в результате которого погибли семь человек, стало нарушение правил пользования печью. Об этом заявил начальник регионального главка МЧС Артур Хачатрян, чьи слова цитирует оперативный штаб области.

«Наиболее вероятная причина пожара в поселке Боровском — нарушение правил эксплуатации печного оборудования в бане», — сказал он. Хачатрян добавил, что по адресу, где произошло возгорание, не зарегистрировано никаких юрлиц или предпринимателей, только частный жилой дом.

Замминистра МЧС России Анатолий Супруновский отметил, что в последнее время в России участились пожары в домах, которые используются для оказания социальных услуг пожилым людям.

Хозяйку частного дома престарелых задержали после гибели семи человек
Общество
Фото:Следственный комитет РФ

«Зачастую данные услуги оказываются с нарушениям правил пожарной безопасности, что приводит к трагическим последствиям», — заявил Супруновский. Он уже обратился к руководству Тюменской области, чтобы то поддержало инициативу МЧС о лицензировании данной сферы услуг. В таком случае ведомство сможет проверять подобные учреждения.

Пожар в поселке Боровский в 5 км от Тюмени произошел 9 января. Загорелся жилой дом и прилегающие к нему постройки. При тушении были обнаружены тела семерых погибших. Позже эксперты установили, что все они — пожилые маломобильные люди.

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Тела 7 человек нашли после пожара в частном доме в Тюменской области
Общество
Фото:МЧС России

В Следственном комитете подтвердили, что в доме находился незарегистрированный частный пансионат для пенсионеров. Его хозяйку задержали, возбуждено уголовное дело по двум статьям: причинение смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109) и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238).

Автор
Михаил Котляр
Тюменская область пожар МЧС жертвы
Материалы по теме
Тела 7 человек нашли после пожара в частном доме в Тюменской области
Общество
Хозяйку частного дома престарелых задержали после гибели семи человек
Общество
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