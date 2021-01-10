В МЧС назвали возможную причину пожара в доме престарелых под Тюменью

Возгорание могло начаться из-за неправильного обращения с печью. В МЧС отметили, что по данному адресу не было зарегистрировано никаких юрлиц. Ранее СК сообщил, что пожар произошел в частном пансионате для престарелых

По предварительным данным, причиной пожара в нелегальном доме для престарелых под Тюменью, в результате которого погибли семь человек, стало нарушение правил пользования печью. Об этом заявил начальник регионального главка МЧС Артур Хачатрян, чьи слова цитирует оперативный штаб области.

«Наиболее вероятная причина пожара в поселке Боровском — нарушение правил эксплуатации печного оборудования в бане», — сказал он. Хачатрян добавил, что по адресу, где произошло возгорание, не зарегистрировано никаких юрлиц или предпринимателей, только частный жилой дом.

Замминистра МЧС России Анатолий Супруновский отметил, что в последнее время в России участились пожары в домах, которые используются для оказания социальных услуг пожилым людям.