Хозяйку частного дома престарелых под Тюменью арестовали по делу о пожаре

Видео: СК РФ

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В Тюменской области арестовали хозяйку частного пансионата для пожилых людей, где в результате пожара погибли семь человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по региону.

Ей также предъявили обвинение в совершении преступлений по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Пожар в частном доме престарелых в поселке Боровский неподалеку от Тюмени произошел 9 января. Загорелись несколько надворных построек, в результате семь человек умерли от отравления окисью углерода. В домовладении проживали престарелые люди «по устному договору с их родственниками», отмечал СК.