Эксперты сообщили о снижении импорта транквилизаторов в Россию

Импорт ряда транквилизаторов в Россию снизился, оценила RNC Pharma. Популярным становится «лекарственный туризм», говорят врачи-психиатры. В Депздраве Москвы отмечают наличие транквилизаторов в аптеках, но не уточняют долю импорта

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Что произошло с импортными транквилизаторами

Поставки ряда импортных рецептурных транквилизаторов в Россию существенно снизились, наиболее заметно упали поставки снотворных препаратов «Сомнол» (действующее вещество зопиклон, производитель — латвийская компаний Grindex) и «Имован» (то же действующее вещество, производитель — французская Sanofi), следует из подсчетов аналитической компании RNC Pharma, произведенных по запросу РБК.

За январь—октябрь этого года Grindex ввезла в Россию 112,6 тыс. упаковок «Сомнола», что почти в семь раз меньше, чем за весь прошлый год. Sanofi за десять месяцев этого года ввезла в Россию в три раза меньше «Имована», чем в прошлом году, — 121,9 тыс. упаковок. Поставки анксиолитика «Золомакса» (алпразолам от Grindex) снизились в 2,5 раза, до 29 тыс. упаковок против 71,8 тыс. за прошлый год.

«Релиум» (диазепам польского Тархоминского фармацевтического завода) с января по октябрь этого года не отгружался в Россию, как и близкий ему «Тазепам» того же производителя, при том что за весь прошлый год «Релиум» поступал в Россию в объеме 120,9 тыс. упаковок, «Тазепам» — в объеме 20 тыс. упаковок. Также совсем не поставлялся польский «Лорафен» (лоразепам, Polfa), в прошлом году ввезенный в количестве 5,5 тыс. упаковок.

РБК направил запросы в компании-производители.

Падение импорта зарубежных сильнодействующих успокоительных, согласно расчетам RNC Pharma, коснулось всех наименований, кроме паллиативного транквилизатора «Фризиум» (действующее вещества — клобазам, производится Sanofi), получившего официальную регистрацию в России в 2020 году. Объем ввоза этого препарата, используемого преимущественно в госсегменте, практически не изменился год к году — около 10 тыс. упаковок. Его госзакупки за неполный 2022 год составили 8,5 тыс. упаковок на 11,8 млн руб., в прошлом году на такой же объем было потрачено 5,4 млн руб.

Что показал мониторинг аптечных сетей

По данным единой справочной AptekaMos.ru: польских «Лорафена» и «Тазепама» в наличии нет ни в одной из аптек. Наиболее доступным транквилизатором, продаваемым с весны 2020 года по форме рецепта для препаратов строгого учета, оказался отечественный «Феназепам» — более десяти аптек, преимущественно сети «ЛекарьФарм». В последней заказать его можно было по цене, кратно превышающей предельную отпускную («Феназепам» осенью этого года вошел в перечень ЖНВЛП, его предельная цена устанавливается ФАС).

В московском департаменте здравоохранения РБК сообщили, что транквилизаторы имеются в аптеках и больницах в достаточных количествах, но не уточнили долю импортных средств. В аптечной сети «Ригла» (имеет точки с правом продажи препаратов строгого учета) отказались от комментариев. Аптечная сеть «Авилек» сообщила, что наличие препаратов можно проверить на их сайте. Корреспонденту РБК не удалось забронировать на этом сайте ни одного из сильнодействующих успокоительных — их не оказалось в наличии. В сети «Лек-Фарм» предложили обратиться с запросом позже.

РБК направил запрос в Росздравнадзор и Федеральную антимонопольную службу.

Что происходит со спросом на седативные препараты

Аптеки с правом продажи препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, неохотно выгружают данные об их наличии или делятся ими по телефону, сказал РБК Дмитрий Чирков, генеральный директор агрегатора «Мегаптека.ру» (объединяет 25 тыс. точек, включая государственные, в 78 регионах); таким образом, нуждающемуся в них часто приходится обойти не одну аптеку, в то время как рецепт на такие средства действителен только 15 дней. Это создает дополнительные сложности с получением сильнодействующих успокоительных, считает Чирков.

Из истории поисковых запросов пользователей в «Яндексе» следует, что число запросов слова «снотворное» в ноябре практически достигло мартовского максимума — 281 тыс. против 287,7 тыс. соответственно, «Сомнол» — 27,7 тыс. раз, что является максимумом с 2021 года. Максимум запросов «лоразепам» — 5,6 тыс. — также пришелся на ноябрь этого года, как и «алпразолам» — 53,7 тыс. Поиск по слову «транквилизатор» в целом в ноябре осуществлялся 94,4 тыс. раз, что близко к мартовскому показателю 90,3 тыс. запросов. В то же самое время интерес к безрецептурным успокоительным хотя и остается высоким, но в ноябре начал падать: в октябре пользователи искали «НовоПассит» (производит израильская Teva) 152,9 тыс. раз, в ноябре — 140,3 тыс. Аналогичный пик запросов куда более популярного «Афобазола» («Отисифарм») тоже пришелся на октябрь — 396,9 тыс. запросов, а в ноябре упал до 362,5 тыс.

По данным маркетингового агентства DSM Group, подготовленным для РБК, объем коммерческого рынка снотворных и седативных средств, включая транквилизаторы, за прошлый год составил 10,8 млрд руб. (84,2 млн упаковок, за три квартала этого года — 9,2 млрд руб. (79,2 млн упаковок). В этом сегменте лидерами выступали «Корвалол» (18% рынка), «Ново-Пассит» (14%) и валериана (11,4%). В целом в денежном выражении сегмент вырос на 19%, в натуральном — упал на 6%. Объем рынка антидепрессантов, которые могут использоваться при лечении психических расстройств в комбинации с транквилизаторами, за весь прошлый год составил 5,6 млрд руб. (6,5 млн упаковок), за три квартала этого года — 6,9 млрд руб. (9,6 млн упаковок). Его рост год к году составил 78% в денежном выражении, в натуральном — 49%.

Как выходят из положения россияне

Сложности с получением сильнодействующих успокоительных нередко вынуждают россиян ехать за ними за рубеж. Алпразолам, клоназепам, диазепам продают по рецепту во всем мире. Врач-психиатр, эксперт платформы «Справочник врача» Екатерина Пальчикова отмечает, что число обращений россиян к психиатрам в этом году резко выросло на фоне пандемии и роста геополитической напряженности, при том что доступность рецептурных препаратов, особенно антидепрессантов и транквилизаторов, снизилась. «Сократилось количество аптек, где их продают, удлинились сроки поставок. Некоторые лекарства или их формы можно достать только за границей, — продолжает она. — В связи с этим и стал популярен так называемый лекарственный туризм в Турцию, Индию, Грузию. Пациенты покупают свои лекарственные средства и возвращаются в Россию. Едут в основном за карбамазепином и антидепрессантами — венфлаксином в капсулах, «Золофтом» (сертралин от Pfizer), дулоксетином».

Врач-психиатр Илья Антипин добавляет, что в России качество препаратов венлафаксина длительного действия вызывает вопросы, а переносимость российского карбамазепина (это нормотимик) «оставляет желать лучшего».

Сертралин от разных производителей входит в пятерку наиболее продаваемых в России антидепрессантов. При этом доля оригинального «Золофта», в прошлом году занимавшего более 30%, по итогам трех кварталов текущего года упала в десять раз, уступив место «Асентре» (KRKA), «Стимулотону» (Gedeor Richter) и «Серлифту» (индийская Sun). Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк не сомневается, что со временем дженерики вытеснят оригинал окончательно, в том числе из-за более низкой цены.