Эксперты сообщили о снижении импорта транквилизаторов в Россию

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 15:49
На Украине заявили о снижении урожая зерновых на 40% Экономика, 15:48
Минобороны России отчиталось о трех сбитых вертолетах и самолете Украины Политика, 15:41
Умер второй за месяц бывший французский гонщик «Формулы-1» Спорт, 15:38
Как защитить свой капитал во время кризиса. Инструкция Pro, 15:28
The Sun узнала, что Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца Политика, 15:21
Почему никель, палладий, медь и кобальт — ключевые металлы экономики РБК и Норникель, 15:03
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 25%
Подарить подписку
Орбан заявил, что занял «сторону венгров» в конфликте России и Украины Политика, 15:01
Эксперты сообщили о снижении импорта транквилизаторов в Россию Общество, 15:00
Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли чемпионат России в парном катании Спорт, 14:51
Забыл зайти в отдел кадров: почему это больше не проблема РБК и Trivio, 14:51
Умер юморист Александр Пономаренко из «Кривого зеркала» Общество, 14:47
Драги заявил, что только Путин может закончить боевые действия на Украине Политика, 14:35
Новогодний миллиард: почему лотереи помогают утилизировать стресс РБК и Столото, 14:22
Общество ,  
0 

Эксперты сообщили о снижении импорта транквилизаторов в Россию

Эксперты RNC Pharma сообщили о снижении импорта рецептурных транквилизаторов в Россию
Импорт ряда транквилизаторов в Россию снизился, оценила RNC Pharma. Популярным становится «лекарственный туризм», говорят врачи-психиатры. В Депздраве Москвы отмечают наличие транквилизаторов в аптеках, но не уточняют долю импорта
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Что произошло с импортными транквилизаторами

Поставки ряда импортных рецептурных транквилизаторов в Россию существенно снизились, наиболее заметно упали поставки снотворных препаратов «Сомнол» (действующее вещество зопиклон, производитель — латвийская компаний Grindex) и «Имован» (то же действующее вещество, производитель — французская Sanofi), следует из подсчетов аналитической компании RNC Pharma, произведенных по запросу РБК.

За январь—октябрь этого года Grindex ввезла в Россию 112,6 тыс. упаковок «Сомнола», что почти в семь раз меньше, чем за весь прошлый год. Sanofi за десять месяцев этого года ввезла в Россию в три раза меньше «Имована», чем в прошлом году, — 121,9 тыс. упаковок. Поставки анксиолитика «Золомакса» (алпразолам от Grindex) снизились в 2,5 раза, до 29 тыс. упаковок против 71,8 тыс. за прошлый год.

«Релиум» (диазепам польского Тархоминского фармацевтического завода) с января по октябрь этого года не отгружался в Россию, как и близкий ему «Тазепам» того же производителя, при том что за весь прошлый год «Релиум» поступал в Россию в объеме 120,9 тыс. упаковок, «Тазепам» — в объеме 20 тыс. упаковок. Также совсем не поставлялся польский «Лорафен» (лоразепам, Polfa), в прошлом году ввезенный в количестве 5,5 тыс. упаковок.

РБК направил запросы в компании-производители.

Падение импорта зарубежных сильнодействующих успокоительных, согласно расчетам RNC Pharma, коснулось всех наименований, кроме паллиативного транквилизатора «Фризиум» (действующее вещества — клобазам, производится Sanofi), получившего официальную регистрацию в России в 2020 году. Объем ввоза этого препарата, используемого преимущественно в госсегменте, практически не изменился год к году — около 10 тыс. упаковок. Его госзакупки за неполный 2022 год составили 8,5 тыс. упаковок на 11,8 млн руб., в прошлом году на такой же объем было потрачено 5,4 млн руб.

Читайте на РБК Pro
«Ловля» идей и 10 чашек кофе в день: как Дэвид Линч ищет вдохновение
30 вопросов, которые помогут подвести итоги и поставить цели на 2023 год
Ошибка нерезидента: как российские компании запрещают работу из-за рубежа
Нейроны требуют отлежаться: почему при простуде лучше отложить тренировки

Что показал мониторинг аптечных сетей

По данным единой справочной AptekaMos.ru: польских «Лорафена» и «Тазепама» в наличии нет ни в одной из аптек. Наиболее доступным транквилизатором, продаваемым с весны 2020 года по форме рецепта для препаратов строгого учета, оказался отечественный «Феназепам» — более десяти аптек, преимущественно сети «ЛекарьФарм». В последней заказать его можно было по цене, кратно превышающей предельную отпускную («Феназепам» осенью этого года вошел в перечень ЖНВЛП, его предельная цена устанавливается ФАС).

В московском департаменте здравоохранения РБК сообщили, что транквилизаторы имеются в аптеках и больницах в достаточных количествах, но не уточнили долю импортных средств. В аптечной сети «Ригла» (имеет точки с правом продажи препаратов строгого учета) отказались от комментариев. Аптечная сеть «Авилек» сообщила, что наличие препаратов можно проверить на их сайте. Корреспонденту РБК не удалось забронировать на этом сайте ни одного из сильнодействующих успокоительных — их не оказалось в наличии. В сети «Лек-Фарм» предложили обратиться с запросом позже.

РБК направил запрос в Росздравнадзор и Федеральную антимонопольную службу.

Что происходит со спросом на седативные препараты

Аптеки с правом продажи препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, неохотно выгружают данные об их наличии или делятся ими по телефону, сказал РБК Дмитрий Чирков, генеральный директор агрегатора «Мегаптека.ру» (объединяет 25 тыс. точек, включая государственные, в 78 регионах); таким образом, нуждающемуся в них часто приходится обойти не одну аптеку, в то время как рецепт на такие средства действителен только 15 дней. Это создает дополнительные сложности с получением сильнодействующих успокоительных, считает Чирков.

Из истории поисковых запросов пользователей в «Яндексе» следует, что число запросов слова «снотворное» в ноябре практически достигло мартовского максимума — 281 тыс. против 287,7 тыс. соответственно, «Сомнол» — 27,7 тыс. раз, что является максимумом с 2021 года. Максимум запросов «лоразепам» — 5,6 тыс. — также пришелся на ноябрь этого года, как и «алпразолам» — 53,7 тыс. Поиск по слову «транквилизатор» в целом в ноябре осуществлялся 94,4 тыс. раз, что близко к мартовскому показателю 90,3 тыс. запросов. В то же самое время интерес к безрецептурным успокоительным хотя и остается высоким, но в ноябре начал падать: в октябре пользователи искали «НовоПассит» (производит израильская Teva) 152,9 тыс. раз, в ноябре — 140,3 тыс. Аналогичный пик запросов куда более популярного «Афобазола» («Отисифарм») тоже пришелся на октябрь — 396,9 тыс. запросов, а в ноябре упал до 362,5 тыс.

По данным маркетингового агентства DSM Group, подготовленным для РБК, объем коммерческого рынка снотворных и седативных средств, включая транквилизаторы, за прошлый год составил 10,8 млрд руб. (84,2 млн упаковок, за три квартала этого года — 9,2 млрд руб. (79,2 млн упаковок). В этом сегменте лидерами выступали «Корвалол» (18% рынка), «Ново-Пассит» (14%) и валериана (11,4%). В целом в денежном выражении сегмент вырос на 19%, в натуральном — упал на 6%. Объем рынка антидепрессантов, которые могут использоваться при лечении психических расстройств в комбинации с транквилизаторами, за весь прошлый год составил 5,6 млрд руб. (6,5 млн упаковок), за три квартала этого года — 6,9 млрд руб. (9,6 млн упаковок). Его рост год к году составил 78% в денежном выражении, в натуральном — 49%.

Как выходят из положения россияне

Сложности с получением сильнодействующих успокоительных нередко вынуждают россиян ехать за ними за рубеж. Алпразолам, клоназепам, диазепам продают по рецепту во всем мире. Врач-психиатр, эксперт платформы «Справочник врача» Екатерина Пальчикова отмечает, что число обращений россиян к психиатрам в этом году резко выросло на фоне пандемии и роста геополитической напряженности, при том что доступность рецептурных препаратов, особенно антидепрессантов и транквилизаторов, снизилась. «Сократилось количество аптек, где их продают, удлинились сроки поставок. Некоторые лекарства или их формы можно достать только за границей, — продолжает она. — В связи с этим и стал популярен так называемый лекарственный туризм в Турцию, Индию, Грузию. Пациенты покупают свои лекарственные средства и возвращаются в Россию. Едут в основном за карбамазепином и антидепрессантами — венфлаксином в капсулах, «Золофтом» (сертралин от Pfizer), дулоксетином».

Врач-психиатр Илья Антипин добавляет, что в России качество препаратов венлафаксина длительного действия вызывает вопросы, а переносимость российского карбамазепина (это нормотимик) «оставляет желать лучшего».

Сертралин от разных производителей входит в пятерку наиболее продаваемых в России антидепрессантов. При этом доля оригинального «Золофта», в прошлом году занимавшего более 30%, по итогам трех кварталов текущего года упала в десять раз, уступив место «Асентре» (KRKA), «Стимулотону» (Gedeor Richter) и «Серлифту» (индийская Sun). Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк не сомневается, что со временем дженерики вытеснят оригинал окончательно, в том числе из-за более низкой цены.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Авторы
Теги
Александр Осипов, Алена Нефедова Алена Нефедова
аптеки дефицит иностранные лекарства Росздравнадзор антидепрессанты лекарства
Материалы по теме
Аптеки сообщили о дефиците препаратов для ЭКО
Общество
Росздравнадзор нашел в московской аптеке уже выданные льготные препараты
Общество
Поставки морфина в Россию выросли вдвое с начала года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter