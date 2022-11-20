Психологи рассказали о росте числа жалоб на депрессию после 21 сентября

Начало военной операции и частичная мобилизация по-разному повлияли на психологическое состояние россиян. По каким вопросам стали чаще обращаться к специалистам, рассказали РБК в психологических центрах

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После 21 сентября, дня объявления частичной мобилизации в стране, социологи сообщали о росте уровня тревожности у россиян. Опрошенные РБК центры оказания психологической помощи подтвердили: число обращений с жалобами выросло по сравнению с февралем, когда началась военная операция на Украине.

К лету число жалующихся на стресс снижалось до годичного минимума

Специалисты отмечают, что после начала военных действий серьезного роста числа обращений не было. В психологическом центре «Пси-Про» РБК рассказали, что первые две недели получали запросы «что делать» и «как справиться с тревогой», но затем количество обращений заметно снизилось. Это может объясняться по-разному. Например, в пресс-службе онлайн-сервиса психологической помощи YouTalk предположили, что людям стало сложнее находить специалистов. Из-за санкций «отвалились» некоторые социальные сети и поисковые системы, где можно было обнаружить подобную информацию.

Еще одной особенностью, как сказала генеральный директор центра психологической поддержки и пет-терапии «Хронос» Галина Черкасова, стал рост после 24 февраля обращений к семейным психологам.

В психологической платформе Alter отметили, что число новых клиентов после начала военной операции увеличилось на 4%, хотя общее количество онлайн-сессий уменьшилось на 8%. «Мы связываем это с тем, что в феврале был скачок валютного курса и первое время люди не знали, на сколько времени им хватит сбережений», — предположили там.

«Люди перестали понимать, как строить планы на будущее»

После 21 сентября резко выросло число тех клиентов, кто жаловались на нарушение сна и непонимание, как жить дальше и строить планы на будущее, сообщили РБК в психологическом центре «Пси-Про». В службе «Помогая другим — помогаешь себе» говорят, что такая тенденция наметилась еще в июле—августе, когда стало расти число звонков от тех, кто говорил, что находится в депрессии.



Директор центра «Здесь и теперь» Елена Шуварикова считает, что увеличение спроса на психологическую помощь связано с тем, что происходящее на Украине «совсем близко подошло к каждому». По ее словам, авторы обращений говорят не только о потере привычных опор: появился и страх за близких.

Схожую ситуацию описал и руководитель психологического центра «Элементарно» Даниил Ибрагимов: «У многих начали проявляться апатия, астения, невозможность что-либо делать, что также является следствием депрессивного состояния».

Ибрагимов отметил еще одну тенденцию. Осенью в его центр стали чаще обращаться клиенты из ИT-сферы, финтеха, в том числе те, кто уехал из страны.

В сервисе психологической помощи YouTalk назвали самыми частыми темами обращений после начала мобилизации тревожное состояние и нарушения сна, депрессию, сниженное настроение и упадок сил, сложные решения. При этом частота запросов, связанных с депрессивным состоянием, выросла на 50% относительно периода до объявления мобилизации.

Гештальт-терапевт, комьюнити-директор сервиса онлайн-психотерапии «Ясно» Екатерина Артеменко отмечает, что с 24 февраля самым распространенным поводом обратиться к психотерапевту стала тревожность (ее отметили в анкете 63% новых клиентов сервиса), хотя раньше в топе запросов традиционно лидировали проблемы в отношениях. Такая динамика держалась до апреля, затем постепенно снизилась (до 57% в августе и начале сентября) и резко подскочила (до 62%) после 21 сентября. Аналогичная ситуация со стрессом. Так, в январе на него жаловались 46% новых пользователей «Ясно». С 24 февраля этот показатель подскочил до 51%, а летом снизился до рекордных для текущего года 44% и поднялся до 48% после объявления мобилизации.

А вот у психологической платформы Alter число новых клиентов после 21 сентября выросло. Однако на первом месте остаются запросы, связанные с семейными и партнерскими отношениями, на втором — сильные эмоции, с которыми сложно справиться (гнев, стресс, вина и другие), на третьем — принятие решений и мотивация. Число жалоб на депрессию выросло на 19%, но в общем потоке обращений их доля составила чуть более 4%.