В аптеках резко вырос спрос на редкий антибиотик для лечения пневмонии

В аптеках в разы вырос спрос на редкий антибиотик «Флуимуцил-Антибиотик ИТ». Аптек, где можно его купить, все меньше, а стоимость растет. Ажиотажный спрос на волне заболеваемости ОРВИ мог совпасть с задержками поставок

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Флуимуцин антибиотик ИТ» — препарат на основе тиамфеникола — используется при лечении инфекций дыхательных путей, лариготрахеитов, бронхитов и пневмоний. РБК обзвонил крупнейшие аптеки, наличие тиамфеникола в которых значилось в справке системы маркировки «Честный знак», а также проанализировал сайты крупнейших игроков онлайн-рынка лекарств.

Так, в аптеке «A.v.e» сообщили, что препарата нет в наличии и затруднились сообщить, когда он появится у поставщиков. В сети «Неофарм» сообщили о наличии 71 упаковок в четырех разных аптеках сети, но сообщили, что после заказа необходимо дождаться подтверждения наличия по SMS — фактически препарата может не быть в наличии. Аналогичный ответ предоставили в «Столичках». В аптеках агрегатора «Мегаптека.ру» препарат был доступен для заказа в 18 точках. В аптечной сети «Ригла» сообщили о наличии только одной упаковки препарата в московском филиале и Сергиевом-Посаде, в «ЗдравСити» (онлайн-проект «Протека») препарат оказался доступен для бронирования только в 7 аптеках Московской области. На сайтах, «36,6», «Планеты здоровья», «Аптеки 5+», «Сбер Еаптеки» и «Аптеки.ру» (проект «Катрена»), «Флуимуцил-Антибиотик ИТ» заказать не удалось. В ЦРПТ данные о наличии «Флуимуцила-Антибиотика ИТ» в аптеках, больницах и дистрибьюторах не раскрыли, ссылаясь на коммерческую тайну.

Сооснователь и генеральный директор агрегатора «Мегаптека.ру» (включает 25 тыс. аптечных точек в 78 регионах России) Дмитрий Чирков говорит, что в ноябре продажи «Флуимуцила-Антибиотика ИТ» были в три раза больше, чем в октябре, а за неполный декабрь в пять раз больше, чем в октябре. Вероятно его отсутствие в аптеках объясняется повышенным спросом, заключает он.

При этом обычно препарат пользуется в десять раз меньшим спросом чем, к примеру, «Амоксиклав» (амоксициллин+клавулановая кислота), поэтому популярным тиамфеникол назвать нельзя. Согласно представленному агрегатором для РБК рейтингом топ-50 брендов антибиотиков за 11 месяцев этого года «Флуимуцил-Антибиотик ИТ» в нем отсутствовал. Первые места занимали бренды на основе амоксициллина, азитромицина и цефиксима.

Согласно данным статистики поисковых запросов Яндекса, с которой ознакомился РБК, интерес к препарату «Флуимуцил-Антибиотик ИТ» со стороны пользователей Сети начал расти (5,7 тыс. запросов) в середине августа и достиг максимума в ноябре (более поздние данные еще недоступны) — 20,5 тыс. запросов. В октябре, на фоне сообщений о дефиците антибиотиков на основе амоксицилина и клавулановой кислоты, тиамфеникол искали 13 тыс. раз. В прошлом году пик запросов на «Флуимуцил-Антибиотик ИТ» пришелся на октябрь — 11,8 тыс. запросов и с тех пор только падал. В декабре 2020 года пользователи искали этот антибиотик 15,9 тыс. раз.

Врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Кузин сообщил РБК, что препарат не пользуется большим спросом в клинической практике, хотя обладает рядом удобств. «У нас не наблюдалось его дефицита, но и пользуемся мы им не часто», — резюмировал врач.

Председатель региональной общественной организации Московской области «Помощь больным муковисцидозом» Ольга Алекина сообщила РБК, что тиамфеникол иногда используется профильными пациентами, по показаниям и в зависимости от чувствительности флоры. Пока пациенты не сталкивались с перебоями в его поставках в госклиниках, но с некоторых пор могут приобретать препараты от муковисцидоза в коммерческих аптеках самостоятельно, а затем получать компенсацию, чем возможно вызван рост спроса в коммерческой рознице.

За неполный 2022 год в бюджетном сегменте было закуплено 39 тыс. упаковок «Флуимуцила-Антибиотика ИТ» на 39,3 млн руб., в прошлом — 57 тыс. упаковок на 43,1 млн руб., подсчитали в аналитическом агентстве Headway Company (специализируется на мониторинге госзакупок лекарств) для РБК. Таким образом его средняя цена по госконтрактам выросла на 33%. Минимальный объем поставок за этот год пришелся на ноябрь — 1344 упаковки. Крупнейшим поставщиком препарата для бюджетного сегмента (10% контрактов) в этом году выступил «ФК Пульс». РБК направил запрос в компанию. За десять месяцев этого года объем ввода в обращение «Флуимуцила-Антибиотика ИТ» вырос на 40 тыс. упаковок, составив 796,8 тыс. упаковок, посчитали в аналитическом агентстве RNC Pharma, по запросу РБК. Согласно этим же данным, «Флуимуцил-Антибиотик ИТ» подорожал с марта прошлого года с 745 руб. за упаковку до 944 руб. (оптовые цены с НДС). В справочной AptekaMos.ru удалось найти 66 аптек столичного региона, выгрузивших данные о наличии препарата. При этом самая низкая цена, по данным столичной справки, составила 798 руб., самая высокая 2500 руб. (препарат не входит в перечень ЖНВЛП и цена на него не регулируется).

Источник РБК среди фармритейлеров утверждает, что препарата давно нет у дистрибьюторов. Другой источник в отрасли говорит, что дефицита нет, но в связи с политической обстановкой в мире удлинились сроки отгрузок с недель до месяцев, на этом фоне он не исключает попыток «манипулировать рынком». Гендиректор аптечной сети «36,6» Александр Кузин также согласен, что речь не идет о дефиците. Вероятнее дело в сочетании ажиотажного спроса на волне заболеваемости ОРВИ и увеличенными сроками поставок дистрибуторов, объясняет ситуацию топ-менеджер. Опрошенные РБК игроки рынка говорят что речи о прекращении коммерческой деятельности компании Zambon (производит линейку «Флуимуцил» и другие препараты) в России не идет: за январь—октябрь этого года поставки из продуктов увеличивались, за исключением брендированного ибупрофена «Фаспик» (до октября этого года не поставлялся), и препарата на основе экстракта черники «Миртилене Форте» (поставлено на 908 упаковок меньше, год к году), также следует из данных RNC Pharma. В компании на запрос РБК не ответили.