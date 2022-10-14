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Российские аптеки в десятки раз сократили продажу «Феназепама»

Предложение популярного успокоительного препарата «Феназепам» в аптеках в этом году резко сократилось. Основной производитель препарата оценивает падение розничных продаж в 40 раз, объясняя это ужесточением правил
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Согласно данным агрегатора «Мегаптека», который охватывает 25 тыс. аптечных точек, в том числе государственных, в 78 регионах России, «Феназепам» (бромдигидрохлорфенилбензодиазепин) по состоянию на 13 октября не продавался ни в одной из них. В агрегаторе РБК подтвердили, что коммерческие аптеки массово отказываются от продажи препарата и его полных аналогов.

«Феназепам» — лекарственное средство группы бензодиазепинов, обладающее транквилизирующим (анксиолитическим), противосудорожным, снотворным, миорелаксантным (мышцерасслабляющим) и седативным действием. Обычно назначают при невротических, психопатических и психопатоподобных состояниях, навязчивости, фобии, ипохондрических синдромах, панических реакциях и др.

Не входит в «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», однако с 22 марта 2021 года включен в «Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации». В связи с этим препарат подлежит предметно-количественному учету (ПКУ), производители и аптеки обязаны вести журналы по отпуску таких веществ.

Согласно данным московского справочного сервиса Aptekamos.ru, препарат в наиболее распространенной дозировке 1 мг (диспергируемые таблетки) продается всего в двух аптеках столицы, причем в «Лекарь Фарм» — по цене 1600 руб. В прошлом году средняя стоимость проданной упаковки препарата в рознице не превышала 300 руб., за январь—август этого года она выросла почти двукратно — 532,2 руб., согласно данным DSM Group. В «Лекарь Фарм» не смогли объяснить высокую стоимость препарата.

В Росздравнадзоре в ответ на запрос РБК сообщили, что поручили провести проверку аптек, поскольку с 22 сентября для «Феназепама» в форме таблеток диспергируемых установлена предельная цена 92,26 руб. без НДС.

РБК направил запрос в Федеральную антимонопольную службу.

Основной российский производитель «Феназепама» — компания «Валента Фармацевтика» последний раз вводила препарат в обращение и июне этого года, следует из реестра Росздравнадзора. Всего за девять месяцев этого года было введено в обращение 25 серий препарата в таблетках, при том что за прошлый год — 95 серий. В компании не уточнили, каков был объем последней введенной в оборот серии.

В одном из региональных аптечных пунктов, имеющих право торговать лекарственными препаратами ПКУ, РБК сообщили, что последний раз «Феназепам» поступал от поставщика в августе этого года. В аптечной сети «Ригла» (имеет аптеки с правом отпуска лекарств ПКУ) и в дистрибьюторе «Протек» от комментариев отказались. В саморегулируемой организации «Ассоциация независимых аптек» также отказались от комментариев.

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В АО «Усолье-Сибирский химфармзавод», которое производит действующее вещество препарата, на запрос РБК не ответили.

В «Валенте» в ответ на запрос РБК сообщили, что оценивают снижение розничных продаж препарата в 40 раз и связывают это с совокупностью новых правил его обращения, введенных в марте прошлого года. После этого возможность торговать «Феназепамом» сохранилась только у 1,2 тыс. аптек против 40 тыс. до ужесточения правил реализации.

При этом лекарственный препарат можно найти в ограниченном количестве в «государственных» аптеках — «Валента» на своем сайте публикует информацию о таких аптеках. Однако те зачастую предпочитают не публиковать информацию о его наличии и, как следствие, не дают возможности забронировать препарат, уточняют в «Мегаптеке». «Потребители после консультации с врачом могут перейти на препараты аналогичной группы по действию, мы со своей стороны видим рост продаж по категории транквилизаторов, но однозначно связать его с дефицитом «Феназепама» не можем», — добавляют в агрегаторе.

Директор по развитию аналитического агентства RNC Pharma Николай Беспалов полагает, что потребители перешли на безрецептурный «Афобазол» производства «Отисифарм». По оценкам агентства, рост продаж последнего коррелирует с падением доступности «Феназепама». За январь—август этого года продажи «Афобазола» составили 6 млн упаковок, за прошлый и позапрошлый год — 8,7 млн и 5 млн упаковок соответственно. В то же время продажи «Феназепама» в 2021 году упали до 2,2 млн упаковок против 7 млн в 2020 году.

По данным DSM Group, падение доступности «Феназепама» отразилось и на его закупках в бюджетном сегменте: они сократились почти в два раза год к году, до 0,6 млн упаковок за восемь месяцев 2022 года. Один из врачей-психиатров, пожелавший остаться анонимным, подтвердил РБК, что «Феназепам» «утратил рыночную привлекательность» с внесением в учетные перечни и пациенты переключились на заменители. «Насколько адекватны эти замены, судить сложно, поскольку с точки зрения механизма действия это другие лекарства», — добавил он. Продажи сильнодействующих транквилизаторов традиционно низки, подтверждает психиатр Илья Антипин. По его словам, в Москве ими могут торговать около пяти аптек, в городах-миллионниках это обычно одна государственная аптека, добавляет врач.

Требования к отпуску и хранению препаратов ПКУ таковы, что торговля ими связана с высокими издержками, подтверждают в «Ригле». Там уточняют, что в этом году во всей сети работают восемь таких аптек, год назад их было девять, три года назад — 11.

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Теги
Александр Осипов
лекарства Росздравнадзор аптеки
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