АТОР: россияне после ухода зарубежных брендов стали чаще выбирать Белоруссию для шопинга

АТОР сообщила о поездках россиян на шопинг в Белоруссию

На фоне ухода из России западных брендов вырос спрос на шопинг-туры выходного дня в Белоруссию, сообщили в АТОР. В республике принимают карты «Мир» в магазинах, но в ряде банков действуют ограничения на снятие наличных

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

После ухода из России зарубежных брендов россияне стали чаще отправляться на шопинг в Белоруссию, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Появился новый тренд — мода на шопинг в Белоруссии. Особенно если на руках банковская карта платежной системы «Мир», — говорится в сообщении на сайте ассоциации.

По наблюдению экспертов туроператора «Мультитур», шопинг-туристы едут в Минск на выходные, с пятницы по воскресенье, и в основном бронируют отели, а не квартиры. По карте «Мир» в Белоруссии доступны покупки во многих магазинах масс-маркета и брендовых товаров, так как массового ухода западных брендов из страны не было, сообщила Анна Овсянникова из туроператора «Дельфин».

Доля бронирований такого рода туров составляет в продажах «Мультитура» уже 10–15% от всех бронирований по направлению. А у туроператоров FUN&SUN и PAC Group доля подобных туров в Белоруссию в этом году еще выше — 45–50%.

Как указывают в АТОР, расчет по карте «Мир» в стране идет по выгодному курсу Нацбанка Белоруссии. В некоторых торговых точках можно расплатиться и через приложение MirPay. Также доступно снятие наличных в банкоматах.

Белорусский рубль с мая укрепился по отношению к доллару и евро и ослаб по отношению к российскому рублю, писал белорусский портал Ilex.by, который специализируется на финансово-правовых новостях. По сравнению с началом 2022 года курс белорусского рубля к российскому ослаб на 30,86%, к доллару — на 0,35%, а вот к евро укрепился на 7,32%. Если белорусский рубль снижается по отношению к российскому рублю, это означает, что покупать белорусские товары россиянам становится выгоднее.

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Карты платежной системы «Мир» в Белоруссии работают, однако ряд белорусских банков ввел различные ограничения и лимиты на операции по этим картам.

С середины июня Белгазпромбанк, Белагропромбанк и Банк БелВЭБ ограничили снятие наличных с карт «Мир» в своих банкоматах до 500 белорусских рублей в неделю и до 2–2,5 тыс. в месяц. Аналогичные ограничения ввели также Беларусбанк, МТБанк, РРБ-Банк и банк «Решение».

Некоторые банки также объявили, что вводят комиссию за выдачу наличных в отделениях в размере 15% от суммы операции. По данным источников ресурса «Зеркало», решение о введении комиссий банки принимают в связи с тем, что россияне, которые посещают республику, массово снимают с российских карт белорусские рубли и конвертируют их в доллары и евро.

Из-за военной спецоперации на Украине и введенных против Москвы санкций о своем уходе из России объявили многие зарубежные компании, в том числе ведущие продавцы одежды — H&M Group (OS, Weekday, Monki & Other Stories и Arket), Inditex (бренды Bershka, Pull&Bear, Zara и Zara Home, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti). Также приостановили работу в России компании Mango, IKEA, Nike, Dell, заморозили поставки товаров Porsche, Intel, Marks & Spencer и другие.