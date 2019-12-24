Глава «Роскино» ответила на сообщения о смене руководства

Екатерина Мцитуридзе заявила, что ей не сообщали о смене руководства «Роскино», гендиректором которого она является с 2011 года. «Ведомости» со ссылкой на источники пишут, что совет директоров рекомендовал отстранить ее

Екатерина Мцитуридзе (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Гендиректор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе заявила РБК, что не получала никаких уведомлений о смене руководства от совета директоров. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что совет директоров рекомендовал отстранить Мцитуридзе и назначить на ее место Евгению Маркову.

По словам Мцитуридзе, на заседании совета директоров, которое прошло 23 декабря, с новыми членами совета обсуждались планы на 2020 год, при этом речи о смене руководства не шло. Она заявила, что неделю назад Росимущество сменило совет директоров «Роскино», из него вывели пять человек, включая Мцитуридзе.

Теперь, по ее словам, в совете директоров присутствуют режиссер и продюсер Федор Бондарчук, руководитель «СТВ» Сергей Сельянов, Александр Орджоникидзе (до марта 2016 года возглавлял Национальную медиа группу, сейчас — советник министра культуры на общественных началах), вице-президент по ТВ и кинопроизводству «Уолт Дисней Компани СНГ» Вадим Верещагин и предправления «Союзмультфильма» и киностудии им. Горького Юлиана Слащева.

Мцитуридзе возглавила «Роскино» в апреле 2011 года, до этого она вела рубрику о кино в утренней программе «Первого канала», а также неоднократно состояла в жюри FIPRESCI на Каннском кинофестивале.

По словам собеседников «Ведомостей», в понедельник, 23 декабря она отчиталась об итогах работы «Роскино» в 2019 году, совет директоров счел результаты неудовлетворительными. Издание отмечает, что с Мцитуридзе конфликтует «часть российских продюсеров», которые требуют более эффективного продвижения картин.