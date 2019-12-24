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Глава «Роскино» ответила на сообщения о смене руководства
Екатерина Мцитуридзе заявила, что ей не сообщали о смене руководства «Роскино», гендиректором которого она является с 2011 года. «Ведомости» со ссылкой на источники пишут, что совет директоров рекомендовал отстранить ее
Екатерина Мцитуридзе (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Гендиректор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе заявила РБК, что не получала никаких уведомлений о смене руководства от совета директоров. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что совет директоров рекомендовал отстранить Мцитуридзе и назначить на ее место Евгению Маркову.

По словам Мцитуридзе, на заседании совета директоров, которое прошло 23 декабря, с новыми членами совета обсуждались планы на 2020 год, при этом речи о смене руководства не шло. Она заявила, что неделю назад Росимущество сменило совет директоров «Роскино», из него вывели пять человек, включая Мцитуридзе.

Теперь, по ее словам, в совете директоров присутствуют режиссер и продюсер Федор Бондарчук, руководитель «СТВ» Сергей Сельянов, Александр Орджоникидзе (до марта 2016 года возглавлял Национальную медиа группу, сейчас — советник министра культуры на общественных началах), вице-президент по ТВ и кинопроизводству «Уолт Дисней Компани СНГ» Вадим Верещагин и предправления «Союзмультфильма» и киностудии им. Горького Юлиана Слащева.

Мцитуридзе возглавила «Роскино» в апреле 2011 года, до этого она вела рубрику о кино в утренней программе «Первого канала», а также неоднократно состояла в жюри FIPRESCI на Каннском кинофестивале.

По словам собеседников «Ведомостей», в понедельник, 23 декабря она отчиталась об итогах работы «Роскино» в 2019 году, совет директоров счел результаты неудовлетворительными. Издание отмечает, что с Мцитуридзе конфликтует «часть российских продюсеров», которые требуют более эффективного продвижения картин.

Маркова — директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент». В прошлом она возглавляла отдел маркетинга российского подразделения Phillips, была замгендиректора «дочки» РЖД — «РЖД. Здоровье», а также работала в группе банка «Россия». Кроме того, Маркова — супруга гендиректора «СТС Медиа» Вячеслава Муругова.

В декабре прошлого года контроль над «СТС Медиа» перешел к консорциуму НМГ и банка ВТБ. НМГ также контролирует Art Pictures.

На студии «Ленфильм» сменится гендиректор
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В феврале 2018 года министр культуры Владимир Мединский поручил проверить эффективность работы «Роскино». Это произошло после совещания в «Союзмультфильме», на котором председатель правления компании Юлия Слащева и глава совета директоров «Ленфильма» Бондарчук рассказали, что они платят «Роскино» за участие в зарубежных мероприятиях. Мединский тогда сказал, что министерство выделяет на оплату стендов на фестивалях 30-40 млн руб. в год. Мцитуридзе тогда заявила, что «Роскино» неоднократно обращалось в Минкультуры с просьбой увеличить долю господдержки в финансировании международного продвижения национального кино. Она отметила, что «Роскино» регулярно отчитывается перед Минкультуры о том, как тратятся полученные от государства средства. По ее словам, в 2017 году компания получила господдержку в размере 28 млн руб., при этом фактические затраты на организацию девяти мероприятий в пяти странах составили 35 млн руб.

В марте премьер-министру Дмитрию Медведеву предложили создать на базе Фонда кино оператора по продвижению российских фильмов за рубежом. С такой инициативой выступил продюсер и режиссер Федор Бондарчук. Он допустил, что учредителями такого проекта могли бы стать «Газпром-Медиа», Национальная медиа группа, а также «Союзмультфильм».

Мцитуридзе отказалась комментировать эту идею, объяснив, что ее не было на заседании правительственного совета несмотря на то, что она просила Мединского включить ее в число участников мероприятия.

Авторы: Елизавета Ефимович, Константин Нагаев
Теги: «Роскино»
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