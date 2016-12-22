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Контроль над «СТС Медиа» перейдет Национальной медиа группе и ВТБ
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Контроль над «СТС Медиа» перейдет Национальной медиа группе и ВТБ
Бизнес, 05:34
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Контроль над «СТС Медиа» перейдет Национальной медиа группе и ВТБ
Итогом сделки должно стать появление крупнейшего игрока на российском телерынке, вещающего для 24% россиян. Завершение всех переговоров ожидается к концу года
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Медиаменеджер Иван Таврин продаст принадлежащие ему через холдинг ЮТВ акции «СТС Медиа», сообщают «Ведомости со ссылкой на источники на рынке. Покупателем 75% акций компании станет консорциум Национальной медиа группы (НМГ) и ВТБ. Информацию о сделке подтвердил сам Иван Таврин.

По словам Таврина, переговоры о сделке находятся в финальной стадии. Гендиректор НМГ Ольга Паскина подтвердила его слова, уточнив, что скорее всего сделка будет закрыта до конца года. Участие в консорциуме, покупающем «СТС Медиа» подтвердил представитель банка ВТБ.

Оставшиеся 25% акций «СТС Медиа» сейчас принадлежат кипрской компании Telcrest, акционерами которого также являются НМГ, ВТБ и структуры владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Основными акционером НМГ являются Алексей Мордашов (26,2%) и СОГАЗ (21,2%), еще 7,5% у «Газпром-Медиа».

Стоимость сделки участники переговоров сообщить отказались. Тем не менее Таврин уточнил, что продает пакет акций дороже, чем когда-то приобрел его. «За несколько лет «СТС медиа», как мы и предполагали, существенно улучшил показатели, актив вырос в цене, мы хорошо заработаем на этой сделке», — рассказал он. Пакет акций «СТС Медиа» Таврин и его партнер Алишер Усманов выкупили в конце 2015 года у шведской MGT и американских миноритариев. Тогда стоимость сделки составила $193 млн.

По словам Ольги Паскиной, после завершения сделки каналы НМГ займут первое место по телевизионной аудитории в России. По данным исследовательской компании Mediascope, которые приводят «Ведомости», сейчас в совокупности каналы НМГ и «СТС Медиа» смотрят 24% всех российских зрителей.

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«СТС Медиа» управляет пятью развлекательными каналами: СТС, «Домашний», «Че», СТС Love и СТС Kids. Под контролем НМГ находятся два эфирных канала — «Рен-ТВ» и «Пятый», а также ряд платных каналов. Также НМГ принадлежат 29% акций «Первого канала». Помимо телеканалов, НМГ управляет иными медиаресурсами: газетами «Известия», «Спорт-Экспресс», «Metro-Петербург».

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: «Национальная медиа группа» , «СТС Медиа» , ВТБ
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