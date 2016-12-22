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Глава «Роскино» прокомментировала сообщения о проверке Минкультуры
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Глава «Роскино» прокомментировала сообщения о проверке Минкультуры
Общество, 14 фев, 11:09
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Глава «Роскино» прокомментировала сообщения о проверке Минкультуры

Глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе прокомментировала РБК решение главы Минкультуры Владимира Мединского о проведении проверки эффективности деятельности организации по поддержке продвижения российской анимационной и киноиндустрии. Она напомнила о строгой отчетности «Роскино» перед правительством и заявила о ее сложном финансовом положении.

«Я рада, что вопрос о международном продвижении неожиданно вышел на первый план на совещании по анимации на студии «Союзмультфильм», поскольку наши неоднократные обращения в Минкультуры по поводу увеличения доли господдержки в финансировании международного продвижения национального кино не были удостоены ответа в течение пяти лет», — заявила Мцитуридзе. Она процитировала полученный в этом году ответ министерства, в котором говорилось, что ведомство разделяет «мнение о необходимости увеличения размера господдержки продвижения отечественных фильмов на международных кинорынках», однако средств на это у Минкультуры нет.

Мцитуридзе указала на то, что «Роскино» регулярно отчитывается перед Минкультуры о тратах средств, получаемых по субсидиям. Также она рассказала о том, как именно тратятся полученные от государства деньги. В 2017 году, по ее словам, в качестве господдержки «Роскино» было выделено 28 млн руб. Эти деньги были направлены на организацию девяти мероприятий в пяти странах мира. При этом фактические затраты «Роскино» на организацию этих мероприятий превысили размер господдержки и составили 35 млн руб. В эту сумму, подчеркнула Мцитуридзе, не входят расходы на логистику, пиар и рекламу. «На каждом мероприятии мы стараемся обеспечивать для продвижения национальных фильмов лучшие рекламные позиции, как в СМИ, так и непосредственно на площадках — баннеры, рекламные панели, привлекаем в качестве партнеров лучшие международные пиар-агентства», — рассказала она.

Мцитуридзе указала на то, что «Роскино» оказалось поставлено в «стесненные финансовые обстоятельства». Для сравнения она привела размеры расходов на продвижение национальной кинопродукции в других странах. «Во Франции, где абсолютно прозрачная система государственного финансирования кинопроизводства, на международное продвижение национального кино компания UNIFRANCE получает €15 млн в год, в Китае эта сумма составляет $25 млн», — рассказала глава «Роскино».

При этом организация, отметила глава «Роскино», также сталкивается с проблемами из-за особенностей выделения господдержки. «Мы ведь ежегодно отчитываемся перед Минкультуры за ту часть расходов «Роскино», которую они субсидируют. Точнее, не субсидируют, а компенсируют по факту, что создает серьезные неудобства в работе с международными структурами: кинорынки стартуют с февраля, начиная с Берлинале, а предоплаты контрактов происходят уже с октября предыдущего года. В 2017 году субсидия от Минкультуры поступила в «Роскино» только в конце мая, тогда как целиком за свой счет, за счет финансовой партнерской поддержки наших проектов, в том числе от кинопроизводящих компаний, к этому моменту нами уже было организовано четыре крупных мероприятия с участием российских кинематографистов, включая две площадки на самом затратном Каннском международном кинофестивале и рынке, важнейших с точки зрения продвижения национального кино», — рассказала она. В подобных условиях, отметила глава «Роскино», только «многолетние дружеские и профессиональные отношения с руководителями кинофорумов позволяют нам работать на доверительных и лояльных условиях».

Комментируя возможность передачи субсидий на поддержку продвижения российского кино за рубежом другим организациям, Мцитуридзе назвала эту инициативу «идеей из прошлого». «В каждой стране международным продвижением национального кино занимается одна уполномоченная профессиональная государственная структура — это помогает оптимизировать, структурировать, выстраивать системную работу по поддержке национального кино, что вовсе не ограничивает частные компании продвигать свой коммерческий контент за свой же счет. Поэтому внезапно возникшая на упомянутом совещании идея из прошлого, в свою очередь несколько лет назад отмененная на уровне правительства, идея раздвоения или расчленения системы поддержки международного продвижения национального кино между несколькими операторами, сегодня звучит совершенно ретроградной», — заявила Мцитуридзе.

«Роскино» занимается продвижением отечественных картин за рубежом, получая на эти цели субсидии от Минкультуры. В частности, «Роскино» содействует участию отечественных кинокомпаний и их фильмов в международных кинофестивалях и кинорынках. 13 февраля на совещании в «Союзмультфильме» Владимир Мединский поручил провести ревизию эффективности деятельности «Роскино» по поддержке продвижения российской анимационной и киноиндустрии.

Теги: «Роскино» , Минкультуры
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