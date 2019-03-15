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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Медведеву предложили создать оператора для продвижения фильмов за рубежом
Кинематографисты попросили правительство изменить систему продвижения отечественного кино за рубежом. По их замыслу этим на выделенные Фондом кино средства должна заниматься новая компания, созданная при участии медиахолдингов
Дмитрий Медведев и Федор Бондарчук (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Российские кинематографисты на заседании правительственного совета по развитию кинематографии в пятницу, 15 марта, предложили создать на базе Фонда кино при участии крупных медиахолдингов оператора по продвижению российского кино за рубежом, передает корреспондент РБК.

Сейчас таким продвижением является в первую очередь организация презентаций и стендов российского кино на зарубежных фестивалях и кинорынках.

«Ни один кинорынок не может процветать внутри [своей страны]. Ну кроме Болливуда, — заявил на заседании министр культуры Владимир Мединский. — Поэтому мы должны выходить на внешние рынки, без этого мы не победим». По замыслу министра надо передать средства на продвижение российского кино за рубежом, которыми сейчас распоряжается Минкультуры, Фонду кино и «проводить открытый конкурс».

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О необходимости создания на площадке Фонда кино создать оператора, который будет координировать усилия по продвижению российского кино на зарубежных рынках, заявил от имени кинематографистов на заседании продюсер и режиссер Федор Бондарчук. По его мнению, учредителем этого оператора могут стать холдинги «Газпром-Медиа», Национальная медиа группа, а также студия «Союзмультфильм». Тем самым сама индустрия создаст компанию, которая совместно с Минкультуры, Фондом кино и Российским экспортным центром будет продвигать фильмы за рубежом, резюмировал Бондарчук.

Бондарчук также заявил о необходимости усилить поддержку продвижения российского кино через Российский экспортный центр. «Для этого просим рассмотреть возможность выделить финансирование на поддержку продвижения российского кино за рубежом в размере 400 млн руб. в год с возможным увеличением», — добавил режиссер. Эти деньги, по его словам, через конкурс предлагается выделять конкретным проектам, имеющим международный потенциал.

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О том, что Минкультуры намерено изменить систему продвижения российского кино на зарубежных мероприятиях и фестивалях, стало известно в феврале по итогам встречи министра с кинематографистами. Сейчас организацией презентаций и стендов российского кино занимается, в частности, АО «Роскино». Его гендиректор Екатерина Мцитуридзе сообщала РБК, что по итогам конкурсных процедур ее компания получает от министерства 28 млн руб. в год на организацию восьми объединенных стендов на международных теле- и кинорынках. При этом фактические затраты «Роскино» на эту работу превышают размер господдержки, отмечала Мцитуридзе. Она заявляла, «Роскино» будет участвовать в конкурсном отборе при изменении системы продвижения отечественных лет за рубежом.​

В 2018 году в 60 странах за пределами России в прокат вышли 87 отечественных фильмов, их посмотрели более 8 млн зрителей, сообщил РБК исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов. По его словам, зарубежные сборы отечественных лент в прошлом году составили $41,2 млн, при этом $19 млн пришлись на анимацию: в частности, более $14 млн заработал третий фильм франшизы «Снежная королева. Огонь и лед», снятый воронежской студией Wizart.

Автор: Мария Истомина
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