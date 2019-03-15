Медведеву предложили создать оператора для продвижения фильмов за рубежом

Кинематографисты попросили правительство изменить систему продвижения отечественного кино за рубежом. По их замыслу этим на выделенные Фондом кино средства должна заниматься новая компания, созданная при участии медиахолдингов

Дмитрий Медведев и Федор Бондарчук (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Российские кинематографисты на заседании правительственного совета по развитию кинематографии в пятницу, 15 марта, предложили создать на базе Фонда кино при участии крупных медиахолдингов оператора по продвижению российского кино за рубежом, передает корреспондент РБК.

Сейчас таким продвижением является в первую очередь организация презентаций и стендов российского кино на зарубежных фестивалях и кинорынках.

«Ни один кинорынок не может процветать внутри [своей страны]. Ну кроме Болливуда, — заявил на заседании министр культуры Владимир Мединский. — Поэтому мы должны выходить на внешние рынки, без этого мы не победим». По замыслу министра надо передать средства на продвижение российского кино за рубежом, которыми сейчас распоряжается Минкультуры, Фонду кино и «проводить открытый конкурс».

О необходимости создания на площадке Фонда кино создать оператора, который будет координировать усилия по продвижению российского кино на зарубежных рынках, заявил от имени кинематографистов на заседании продюсер и режиссер Федор Бондарчук. По его мнению, учредителем этого оператора могут стать холдинги «Газпром-Медиа», Национальная медиа группа, а также студия «Союзмультфильм». Тем самым сама индустрия создаст компанию, которая совместно с Минкультуры, Фондом кино и Российским экспортным центром будет продвигать фильмы за рубежом, резюмировал Бондарчук.