Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

«Яндекс» оценит кредитоспособность заемщиков, риски для «Нафтогаза» из-за соглашения с Россией, крушение Су-57, на сколько санкции затормозят «Северный поток-2», реформа водительских экзаменов; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

«Яндекс» и два крупнейших российских бюро кредитных историй (ОКБ и «Эквифакс») запустили проект по оценке кредитоспособности заемщиков, сообщили РБК источники на рынке.

Бюро располагают данными о кредитах, запросах на кредиты, а также о платежах и кредитной нагрузке конкретного лица. «Яндекс», в свою очередь, владеет статистическими данными о своих пользователях, агрегированными и обезличенными.

Для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринговые баллы физических лиц, которые затем предоставляют банку. Ни один из участников схемы не имеет доступа к данным другого, а получает информацию в зашифрованном виде.

Итоговый скоринговый балл, основанный на анализе более 1 тыс. показателей, может использоваться банками для оценки потенциальных заемщиков. Несколько кредитных организаций сейчас уже тестируют новый сервис. РБК направил запрос в 20 крупнейших банков, пять из которых подтвердили существование проекта. Сбербанка среди них нет.

«Нафтогаз» нашел «большой риск» в связи с соглашением с Россией по газу



Если Киев отзовет все свои иски к «Газпрому», Россия может отказаться от транзита газа через Украину. О таком сценарии в интервью телеканалу Hromadske рассказал исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.