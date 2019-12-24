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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
«Яндекс» оценит кредитоспособность заемщиков, риски для «Нафтогаза» из-за соглашения с Россией, крушение Су-57, на сколько санкции затормозят «Северный поток-2», реформа водительских экзаменов; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

«Яндекс» и два крупнейших российских бюро кредитных историй (ОКБ и «Эквифакс») запустили проект по оценке кредитоспособности заемщиков, сообщили РБК источники на рынке.

  • Бюро располагают данными о кредитах, запросах на кредиты, а также о платежах и кредитной нагрузке конкретного лица. «Яндекс», в свою очередь, владеет статистическими данными о своих пользователях, агрегированными и обезличенными.
  • Для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринговые баллы физических лиц, которые затем предоставляют банку. Ни один из участников схемы не имеет доступа к данным другого, а получает информацию в зашифрованном виде.
  • Итоговый скоринговый балл, основанный на анализе более 1 тыс. показателей, может использоваться банками для оценки потенциальных заемщиков. Несколько кредитных организаций сейчас уже тестируют новый сервис. РБК направил запрос в 20 крупнейших банков, пять из которых подтвердили существование проекта. Сбербанка среди них нет.

«Нафтогаз» нашел «большой риск» в связи с соглашением с Россией по газу
 

Если Киев отзовет все свои иски к «Газпрому», Россия может отказаться от транзита газа через Украину. О таком сценарии в интервью телеканалу Hromadske рассказал исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

  • В таком случае появляется «большой риск» и выходит, что Киев бессмысленно «отказался от исков». По словам Витренко, Украина сейчас ищет пути, как подобные риски минимизировать. Для этого Киев формирует соответствующую «систему договоров».
  • 20 декабря «Газпром» и «Нафтогаз» договорились об условиях и объеме транзитных поставок газа в Европу. Контракт будет подписан на пять лет, а общий объем газа составит 225 млрд куб. м.
  • При этом условием подписания стала договоренность об отказе от судебных претензий друг к другу. В том числе от исков, по которым окончательных решений еще не принято. Кроме того, «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража от 2018 года.

В Хабаровском крае разбился Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57 разбился в Хабаровском крае, пилот успел катапультироваться. Это первое крушение истребителя данной модели.

  • О крушении стало известно рано утром. Самолет разбился примерно в 120 км от аэродрома Дзёмги.
  • Причины происшествия пока не известны. Основные версии — техническая неисправность и ошибка пилота. Летчик успел покинуть машину, его подобрал вертолет. На месте крушения начали поиски черных ящиков.
  • Самолет проходил испытания. Он относился к авиационному заводу в Комсомольске-на-Амуре.

Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2» из-за санкций США

Премьер-министр оценил, как новые санкции, которые вступили в силу на прошлых выходных, повлияют на сроки строительства газопровода «Северный поток-2».

  • Для завершения «Северного потока-2» строителям нужно проложить еще 160 км труб. В то же время американские ограничения уже вынудили главного подрядчика по трубоукладке приостановить работы.
  • По словам Дмитрия Медведева, у «Газпрома» есть альтернативные варианты, как все проложить. «Это все равно месяцы — месяц туда, месяц обратно; на несколько месяцев больше», — оценил он. Премьер считает, что в этом нет «ничего страшного», особенно с учетом заключенных с Украиной договоренностей по транзиту газа.

СМИ узнали о планах запуска реформы подготовки водителей в январе

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое меняет систему сдачи экзамена на водительское удостоверение. Часть реформы решено запустить уже в январе, узнал «Коммерсантъ». Полностью изменить регламент планируется до октября.

  • Согласно новым правилам, во время экзамена «в городе» в течение первого получаса проверяющий протестирует базовые навыки вождения (старт, движение на подъеме, параллельная парковка) и только затем предложит направиться на городские улицы. Экзаменуемый при этом не будет знать, по каким именно улицам поедет.
  • Кроме того, в соответствии с реформой гражданин, лишенный прав за нарушение ПДД, не сможет их вернуть, если останется должен по штрафам.
  • Ранее в ГИБДД говорили, что в ходе реформы в теоретической части экзамена будет увеличено количество вопросов, связанных с правилами безопасного движения.
Автор: Сергей Витько
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