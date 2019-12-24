СМИ узнали о планах запуска реформы подготовки водителей в январе

Часть нововведений заработает уже после публикации правительственного постановления, подписанного Дмитрием Медведевым

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое меняет систему сдачи экзамена на водительское удостоверение. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат кабинета министров, часть реформы запустят уже в январе, после публикации документа в официальном издании.

Новые правила предусматривают в частности запрет на обучение вождению на магистралях. Кроме того, будет введен получасовой практический экзамен, в ходе которого проверяющий сначала проверит базовые навыки вождения (старт, движение на подъеме, параллельная парковка), а затем отправится с ним город. При этом ученик не будет знать, на каких именно улицах будет проходить экзамен.

Также в соответствии с реформой гражданин, лишенный прав за нарушение ПДД, не сможет вернуть их, если у него останется задолженность по штрафам.

Указывается, что полностью изменить регламент планируется до октября.

Ранее в ГИБДД говорили и о некоторых других изменениях. Например, речь шла об увеличении числа вопросов на теоретическом экзамене за счет заданий, связанных с правилами безопасного движения.