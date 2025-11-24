Юристы рассказали о появившихся на авторынке «схемах с пенсионерками»

В России участились случаи, когда у россиян забирают автомобили, купленные у обманутых пенсионерок, рассказали Радио РБК эксперты. Ранее в таких мошеннических схемах в основном фигурировала недвижимость

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Схема с обманутыми пенсионерками, которым удается вернуть себе квартиру после продажи, распространилась на авторынок. Пока случаи единичные, но мошеннические практики уже повлияли на доверие к сделкам с подержанными автомобилями, рассказал в эфире Радио РБК партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«У нас непрецедентное право, но уже я знаю о многих случаях, когда у людей вот так отнимали квартиры, мотивируя тем, что пенсионер был в невменяемом состоянии. Дошли до автомобилей. <…> Это пока единичные случаи, на фоне, 7,5 млн сделок в год, но это неприятно», — рассказал он.

Подобные случаи мошенничества на автомобильном рынке подтвердил и старший партнер адвокатского бюро «Корвус», адвокат Андрей Гривцов. Он отметил, что в его практике таких кейсов не было, но предупредил: следует особенно тщательно подходить к вопросу приобретения автомобиля или квартиры у пожилого человека.

«Люди записывали на видео и фактически брали целое интервью, и этот пенсионер подтверждал, что он не является жертвой мошенников и действует по собственной воле. Однако это все приводило к негативным последствиям, и автомобиль в дальнейшем изымался», — отметил он.

Отвечая на вопрос, какие меры могут помочь снизить риски потери машины при покупке у пожилых людей, Гривцов сказал: «Необходимо изменять правоприменительную практику, в соответствии с которой автомобили, квартиры в таких случаях должны оставаться у добросовестных приобретателей. Что касается действий мошенников, которые обманывают пожилых людей, то необходимо понимать, что эти действия направлены не на хищение автомобиля, не на хищение квартиры, а на хищение денег».

По мнению автоюриста Льва Воропаева, стоит вовсе отказаться от заключения сделок по приобретению недвижимости или транспортных сделок у пожилых людей, пока отсутствует однозначная позиция Верховного суда. «К сожалению, практика идет жесткая. И в части недвижимости ее обязывают вернуть прежнему владельцу без возврата денежных средств. <...> Поэтому на данном этапе лучше не приобретать недвижимость и транспортные средства у таких людей», — считает он.

«Если сегодня мы говорим о сделках, которые признаются недействительными в отношении, скажем так, пенсионеров, то завтра к ним могут добавиться люди, которые проходят лечение у психологов, психотерапевтов, страдающие депрессией и так далее. То есть при таком подходе список лиц может существенно расшириться. И, таким образом, еще большее количество людей рискует оказаться добросовестными приобретателями, оставшиеся без денег и без автомобилей», — предупредил автоэксперт, специалист по подбору авто Артур Брума.

О волне мошенничеств с жильем пожилых людей риелторы заговорили в начале ноября. По оценкам Российской гильдии риелторов, за год количество судебных споров, в которых бывшие владельцы пытаются вернуть недвижимость после сделки, выросло на 15–20%. Суды чаще встают на сторону продавцов, возвращая продавцу право собственности на квартиру и требуя вернуть покупателю уплаченные деньги. По закону покупатель вправе получить средства, однако фактически вернуть деньги не удается, поскольку, со слов продавца, деньги он передал мошенникам.

Замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий заявил, что после признания сделки с недвижимостью недействительной право собственности нужно возвращать пенсионерам только после возврата ими всех денежных средств покупателям. Как указывал Бутовецкий, в Гражданском кодексе указано, что никто не вправе требовать исполнения обязательств, не выполняя встречных обязательств.