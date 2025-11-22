 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Думу внесут проект для защиты от «бабушкиной схемы» при покупке квартир

Депутаты планируют на следующей неделе внести в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с мошенничеством при продаже квартир и дальнейшим оспариванием сделок, известным как «бабушкина схема». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фракции «Справедливая Россия», которой и принадлежит инициатива.

Законопроект предусматривает «период охлаждения» сделки — от 5 до 14 рабочих дней или больше — чтобы защитить покупателя и исключить апелляции продавцов о временной недееспособности, пояснил один из авторов инициативы, зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Его соавтором выступил глава «Справедливой России» Сергей Миронов.

Продавцов недвижимости могут проверить на дееспособность
Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

Ранее глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов предложил сделать обязательной проверку на дееспособность продавцов недвижимости, чтобы защитить покупателей от таких схем. Сейчас эта процедура является добровольной: покупатель может запросить справку при наличии сомнений или желании перестраховаться.

Авторы
Теги
Полина Дуганова, Анастасия Луценко
мошенничество Недвижимость продажа Госдума законопроект
