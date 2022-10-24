«РИА Новости» узнало, почему упавший в Иркутске Су-30 не отвели от домов
Пилоты истребителя Су-30, который упал в Иркутске 23 октября, не отвели его от частного сектора, так как потеряли сознание. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб и телеграм-канал 112.
«Предварительно, произошла потеря сознания экипажем самолета во время полета», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пилоты могли потерять сознание из-за ошибки наземного персонала при подготовке к полету кислородных баллонов.
По информации 112, полет выполняли сразу два самолета Су-30, они проходили летные испытания. Один истребитель совершил плановую посадку, а второй продолжил полет. В какой-то момент пилоты перестали выходить на связь. Тогда севший Су-30 снова подняли в воздух. Когда самолет приблизился к пропавшему истребителю, летчики увидели коллег в бессознательном состоянии.
Самолет потерпел крушение, когда у него закончилось топливо, пишет канал.
Истребитель Су-30 упал на двухэтажный деревянный жилой дом в черте города в секторе частной застройки 23 октября. В результате здание загорелось. На земле никто не погиб, жертвами стали двое пилотов. Оба были опытными летчиками-испытателями. Боекомплекта на истребителе не было.
Истребители типа Су-30 серийно выпускает Иркутский авиационный завод.В Следственном комитете подтвердили, что самолет принадлежал авиапредприятию и упал во время летных испытаний. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), по которой грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие полагает, что борт мог потерпеть крушение из-за отказа техники и ошибок пилотирования.