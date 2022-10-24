Губернатор назвал имена погибших при крушении Су-30 в Иркутске летчиков

Оба пилота разбившегося истребителя были опытными летчиками-испытателями

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Летчиками истребителя Су-30, разбившегося накануне в Иркутске, были заслуженный летчик-испытатель Максим Конюшин и майор Виктор Крюков, летчик-испытатель третьего класса. Их имена назвал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Конюшин — уроженец Приморья, он работал на авиазаводе в Иркутске с 2015 года. Он был награжден медалями Министерства обороны «За отличие в военной службе» III, II и I степени. У него остались жена и двое детей.

Крюков был родом с Украины, окончил Краснодарский военный авиационный институт. До Иркутска выполнял испытательные полеты в Ахтубинске, в Иркутск переехал с семьей десять лет назад.

23 октября Су-30 упал на частный деревянный двухэтажный жилой дом в Иркутске. Истребители этого типа серийно выпускаются на Иркутском авиазаводе. Крушение произошло во время испытательного полета, самолет был без боекомплекта. Оба пилота погибли, жертв на земле нет.

СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).