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Общество ,  
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Губернатор назвал имена погибших при крушении Су-30 в Иркутске летчиков

Оба пилота разбившегося истребителя были опытными летчиками-испытателями
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Летчиками истребителя Су-30, разбившегося накануне в Иркутске, были заслуженный летчик-испытатель Максим Конюшин и майор Виктор Крюков, летчик-испытатель третьего класса. Их имена назвал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Конюшин — уроженец Приморья, он работал на авиазаводе в Иркутске с 2015 года. Он был награжден медалями Министерства обороны «За отличие в военной службе» III, II и I степени. У него остались жена и двое детей.

Крюков был родом с Украины, окончил Краснодарский военный авиационный институт. До Иркутска выполнял испытательные полеты в Ахтубинске, в Иркутск переехал с семьей десять лет назад.

23 октября Су-30 упал на частный деревянный двухэтажный жилой дом в Иркутске. Истребители этого типа серийно выпускаются на Иркутском авиазаводе. Крушение произошло во время испытательного полета, самолет был без боекомплекта. Оба пилота погибли, жертв на земле нет.

Последствия падения Су-30 на жилой дом в Иркутске. Фотогалерея
Фотогалерея 
 

СК возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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Су-30 Иркутск
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