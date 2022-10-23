МЧС: истребитель Су-30 упал на двухэтажный жилой дом в Иркутске

В Иркутске истребитель Су-30 упал на двухэтажный дом

Самолет упал на деревянный частный дом, погибли два пилота, сообщили в МЧС. На место крушения выехал губернатор

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В Иркутске на двухэтажный жилой дом упал истребитель Су-30, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. Самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информация уточняется», — говорится в сообщении.

Самолет упал на деревянный частный дом, расположенный по адресу Второй Советский переулок, д. 2. На месте крушения начался пожар, его площадь составляет 200 кв. м.

Погибли два пилота истребителя, сообщили в МЧС. «Жертв среди населения нет. Пожар на земле локализован», - заявили в ведомстве.

Губернатор региона Игорь Кобзев выехал на место крушения.

На прошлой неделе, 17 октября, истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в жилом квартале города Ейск в Краснодарском крае. В результате крушения загорелся многоэтажный дом, погибли 15 человек, пострадали более 40.

Как сообщал источник РБК, удар самолета пришелся в район пятого этажа дома. После падения Су-34 начался пожар, огонь охватил пять этажей, повреждения получили 72 квартиры. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м, сообщили в МЧС. В Минобороны заявили, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет и разбился во время набора высоты после взлета. СК назвал основной версией крушения техническую неисправность.

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