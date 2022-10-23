СК: после крушения истребителя Су-30 в Иркутске возбуждено уголовное дело

СК завел дело после падения Су-30 на жилой дом в Иркутске

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности. По предварительным данным, оба пилота самолета погибли

Фото: Светлана Латынина / ТАСС

По факту падения истребителя Су-30 на двухэтажный дом в Иркутской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на два года.

В ведомстве добавили, что самолет выполнял испытательный полет без боекомплекта. По предварительным данным, погибли оба пилота истребителя.

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Самолет разбился 23 октября. Как рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, в доме, на который упал самолет, проживают две семьи. О пострадавших или погибших среди жильцов не сообщалось.

Самолет упал на деревянный частный дом, расположенный по адресу: Второй Советский переулок, дом 2. На месте крушения начался пожар, его площадь составляет 200 кв. м. Губернатор назвал другой адрес — ул. Пржевальского, 32.