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СК завел дело после падения Су-30 на жилой дом в Иркутске

СК: после крушения истребителя Су-30 в Иркутске возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности. По предварительным данным, оба пилота самолета погибли
Фото: Светлана Латынина / ТАСС
Фото: Светлана Латынина / ТАСС

По факту падения истребителя Су-30 на двухэтажный дом в Иркутской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на два года.

В ведомстве добавили, что самолет выполнял испытательный полет без боекомплекта. По предварительным данным, погибли оба пилота истребителя.

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Самолет разбился 23 октября. Как рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, в доме, на который упал самолет, проживают две семьи. О пострадавших или погибших среди жильцов не сообщалось.

Последствия падения Су-30 на жилой дом в Иркутске. Фотогалерея
Фотогалерея 

Самолет упал на деревянный частный дом, расположенный по адресу: Второй Советский переулок, дом 2. На месте крушения начался пожар, его площадь составляет 200 кв. м. Губернатор назвал другой адрес — ул. Пржевальского, 32.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Иркутская область Иркутск СК Су-30 самолет авиакатастрофа
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