СК назвал две версии крушения Су-30 в Иркутске

СК: Су-30 мог упасть в Иркутске из-за отказа техники и ошибок пилотирования

Истребитель мог потерпеть крушение из-за отказа техники и ошибок пилотирования, полагают следователи. Самолет упал на жилой дом в частном секторе днем 23 октября, погибли два пилота

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Самолет Су-30 мог упасть на жилой дом в Иркутске из-за отказа техники или ошибок пилотирования, говорится в телеграм-канале Следственного комитета.

«Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования», — сказано в сообщении.

Истребитель Су-30 упал на двухэтажный деревянный жилой дом в черте города в секторе частной застройки днем 23 октября. В результате там начался пожар, погибли два пилота — заслуженный летчик-испытатель Максим Конюшин и майор Виктор Крюков, летчик-испытатель третьего класса. Жертв на земле не было.

Как уточнили в СК, борт принадлежал авиапредприятию. Истребители этого типа серийно выпускает Иркутский авиазавод. Самолет упал во время испытательного полета, боекомплекта на нем не было. СК завел уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). За совершение этого преступления грозит до 15 лет лишения свободы.