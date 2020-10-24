Кличко сообщил о подкравшемся в самый неподходящий момент коронавирусе

Мэр Киева получил положительный результат тестирования на COVID-19. Он ушел на самоизоляцию и продолжает работать из дома. До этого коронавирусной инфекцией переболел экс-президент Украины Петр Порошенко

Виталий Кличко (Фото: Vitaliy.Klychko / Facebook)

Мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом. Об этом он сообщил подписчикам в Facebook.

«Друзья! Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат», — написал Кличко.

По его словам, он пытался беречься, так как его работа предполагает постоянное общение с людьми, проверки больниц и посещение инфекционных отделений. «Регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешительный», — написал мэр украинской столицы.

Кличко рассказал, что чувствует себя хорошо, но уходит на самоизоляцию. Работать он продолжит из дома.