Кличко сообщил о подкравшемся в самый неподходящий момент коронавирусе
Мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом. Об этом он сообщил подписчикам в Facebook.
«Друзья! Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат», — написал Кличко.
По его словам, он пытался беречься, так как его работа предполагает постоянное общение с людьми, проверки больниц и посещение инфекционных отделений. «Регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешительный», — написал мэр украинской столицы.
Кличко рассказал, что чувствует себя хорошо, но уходит на самоизоляцию. Работать он продолжит из дома.