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Кличко сообщил о подкравшемся в самый неподходящий момент коронавирусе

Мэр Киева получил положительный результат тестирования на COVID-19. Он ушел на самоизоляцию и продолжает работать из дома. До этого коронавирусной инфекцией переболел экс-президент Украины Петр Порошенко
Виталий Кличко
Виталий Кличко (Фото: Vitaliy.Klychko / Facebook)

Мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом. Об этом он сообщил подписчикам в Facebook.

«Друзья! Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат», — написал Кличко.

По его словам, он пытался беречься, так как его работа предполагает постоянное общение с людьми, проверки больниц и посещение инфекционных отделений. «Регулярно делал тесты. Сегодняшний, к сожалению, неутешительный», — написал мэр украинской столицы.

Кличко рассказал, что чувствует себя хорошо, но уходит на самоизоляцию. Работать он продолжит из дома.

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В конце сентября COVID-19 подтвердился у бывшего президента Украины Петра Порошенко. Изначально он планировал лечиться дома, но позже экс-президента госпитализировали с двусторонней пневмонией. 12 октября его выписали из больницы, а тестирование на следующий день показало отсутствие у него коронавируса.

В октябре на Украине усилился рост заболеваемости коронавирусной инфекции. По данным Минздрава на 24 октября за сутки выявили более 7 тыс. новых инфицированных, их общее число составляет 337 тыс. В стране сейчас 191 тыс. активных больных: 139 тыс. пациентов выздоровели, 6,2 тыс. человек умерли.

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Президиум Академии наук Высшей школы Украины 12 октября обращался к президенту Владимиру Зеленскому с требованием ужесточить действующие в стране эпидемиологические ограничения, чтобы предотвратить рост заболеваемости. Позже Зеленский сообщил, что власти введут жесткий карантин, если суточный прирост перевалит за отметку в 9,5 тыс. зараженных. По словам главы государства, эта цифра станет критической для украинской системы здравоохранения.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Авторы
Андрей Гатинский, Михаил Котляр
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