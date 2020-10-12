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Пандемия коронавируса ,  
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Академики попросили Зеленского ужесточить ограничения из-за COVID-19

На Украине растет число заболевших COVID-19. Члены Академии наук считают, что необходимо временно ограничить работу ресторанов и кафе, перевести сотрудников организаций на удаленку и ввести обязательное ношение масок
Фото:Евгений Малолетка / AP
Фото: Евгений Малолетка / AP

Президиум Академии наук Высшей школы Украины обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием ужесточить меры в связи с распространением коронавируса. Соответствующее обращение размещено на сайте президиума Академии наук, оно подписано ее президентом Александром Наконечным.

«При сохранении нынешней тенденции стремительного увеличения количества больных уже во второй половине ноября (а в некоторых наиболее пораженных регионах, в частности в столице, — еще раньше) следует неизбежно ждать коллапса системы здравоохранения», — говорится в обращении.

В академии отметили, что в мае—июне ежедневно от осложнений, вызванных коронавирусом, умирали в среднем 15 человек, в июле — 17, а в августе — 28. При этом «только за десять дней октября не преодолели болезнь 758 человек, что составляет в среднем 76 умерших на день», указали ученые.

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Фото:Christophe Gateau / dpa / Global Look Press

В связи с этим в стране необходимо строгое соблюдение уже введенных ограничительных мер, в том числе ношение защитных масок в помещениях и общественном транспорте, а также введение дополнительных, считают они.

Среди мер в обращении предлагаются следующие:

  • прекратить работу всех баров и точек общепита, нарушающих санитарные требования;
  • ограничить работу всех ресторанов и кафе дневными часами и запретить проведение в них праздников и банкетов;
  • обязать все учреждения и заведения перевести сотрудников на удаленную работы при такой возможности;
  • вводить обязательное ношение масок во всех общественных местах, в том числе и на открытом воздухе в населенных пунктах, начиная с «желтой» зоны. Сейчас, по данным Минздрава Украины, большая часть страны находится в «желтой» или «оранжевой» зоне эпидемической опасности.
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«Наконец, власть должна приложить значительные просветительские усилия, чтобы убедить граждан в том, что их поведенческие стереотипы должны, по крайней мере, на ближайшие несколько месяцев, существенно измениться», — говорится в обращении. При этом академики подчеркнули, что разъяснительная работа украинского Минздрава и деятельность правоохранительных органов «оказались крайне неэффективными». По их мнению, это привело к тотальному игнорированию населением «элементарных» средств защиты от заражения коронавирусом.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

По данным Минздрава Украины на 12 октября, всего в стране выявили 265 454 случая заражения коронавирусом, из них 5015 — летальные. Сейчас лечение проходят 146 тыс. человек. 9 октября в стране был зафиксирован рекордный суточный прирост зараженных с начала пандемии — 5804, по сравнению с предыдущим днем рост составил 7,5%.

В воскресенье, 11 октября, власти Украины решили перевести вузы на дистанционный формат работы из-за роста заболеваемости. Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий пояснял, что среди учащихся и преподавателей были зафиксированы несколько вспышек заражения, а также смертельные случаи.

Помимо этого, школам было рекомендовано начать каникулы раньше, чем обычно, оптимальной датой власти назвали 15 октября.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Авторы
Анастасия Батманова, Мария Лисицына
Украина пандемия коронавирус
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