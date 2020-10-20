Зеленский назвал условие введения жесткого карантина на Украине

Суточный прирост в 9,5 тыс. новых больных станет критическим для медицины страны, после чего власти будут вынуждены пойти на жесткие ограничения. Неделю назад Киев продлил действующие карантинные меры до конца года

Фото: president.gov.ua

На Украине будут введены жесткие ограничения по коронавирусу, если суточный прирост заболевших превысит отметку в 9,5 тыс. человек. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с религиозными лидерами страны.

»Если будет больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем», — сказал Зеленский.

Он пояснил, что отметка в 9,5 тыс. заболевших является критической для украинской системы здравоохранения, потому что государство не может постоянно увеличивать число коек и переводить все медучреждения на прием больных с COVID-19.

По словам президента, сейчас загруженность больниц в некоторых регионах составляет уже 70%, а в ряде населенных пунктов в клиниках не осталось свободных коек.

Зеленский сообщил, что суточный прирост новых больных на Украине сегодня составляет 5-6 тыс. человек, при этом есть тенденция к росту этого показателя. Он призвал представителей духовенства проводить религиозные мероприятия таким образом, чтобы не допускать массовых скоплений граждан — например, перевести богослужения в онлайн-режим.

17 октября на Украине выявили рекордное с начала эпидемии количество новых заражений — 6410. Больше всего подтвержденных случаев в Киеве, Одесской и Харьковской областях. Действующие в стране ограничения из-за COVID-19 власти продлили до конца 2020 года.

На 19 октября в стране был зарегистрирован прирост в 4766 заболевших. Их общее число превысило 303 тыс. Активных больных сейчас 171 тыс. человек. С начала распространения коронавирусной инфекции на Украине умерли 5673 человека.