Роспотребнадзор сообщил о продлении удаленки в МГТУ им. Баумана

Роспотребнадзор обнаружил, что в вузе не устранили нарушения санитарных требований, которые привели к вспышке COVID-19 и продлил закрытие четырех корпусов. В МГТУ заявили, что в полученных документах нет требований по удаленке

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Роспотребнадзор сообщил о продлении дистанционного обучения для студентов из четырех корпусов В МГТУ им. Баумана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

20 октября после вспышки коронавирусной инфекции в вузе и его закрытия на карантин Роспотребнадзор выдал руководству университета предписания по устранению всех выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

23 октября сотрудники надзорного органа провели повторную проверку и обнаружили, что предписание выполнено не в полном объеме — в учебном заведении плохо проветривали помещение и не обеспечили надлежащую рециркуляцию воздуха, не было разметки для дистанцирования. В СГТУ не пересмотрели расписание, чтобы разграничить контакты студентов и обеспечить дезинфекцию помещений. В вузе не было нужного запаса средств индивидуальной защиты, нашлись и проблемы с документацией, утверждают в Роспотребнадзоре.

В итоге главный санитарный врач по Москве предписал продлить «дистанционное обучение студентов четырех корпусов», расположенных по адресам: ул. 2-я Бауманская,5, стр. 1; Госпитальный пер, 10, Рубцовская наб., 2/18; Волховский пер.,11, стр.1. Здания будут закрыты до выяснения всех обстоятельств, способствовавших распространению инфекции.