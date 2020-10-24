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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор сообщил о продлении удаленки в МГТУ им. Баумана

Роспотребнадзор обнаружил, что в вузе не устранили нарушения санитарных требований, которые привели к вспышке COVID-19 и продлил закрытие четырех корпусов. В МГТУ заявили, что в полученных документах нет требований по удаленке
Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Роспотребнадзор сообщил о продлении дистанционного обучения для студентов из четырех корпусов В МГТУ им. Баумана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

20 октября после вспышки коронавирусной инфекции в вузе и его закрытия на карантин Роспотребнадзор выдал руководству университета предписания по устранению всех выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

23 октября сотрудники надзорного органа провели повторную проверку и обнаружили, что предписание выполнено не в полном объеме — в учебном заведении плохо проветривали помещение и не обеспечили надлежащую рециркуляцию воздуха, не было разметки для дистанцирования. В СГТУ не пересмотрели расписание, чтобы разграничить контакты студентов и обеспечить дезинфекцию помещений. В вузе не было нужного запаса средств индивидуальной защиты, нашлись и проблемы с документацией, утверждают в Роспотребнадзоре.

В МГТУ им. Баумана назвали возможные сроки открытия вуза
Общество
Фото:Дмитрий Рожков / Wikimedia Commons

В итоге главный санитарный врач по Москве предписал продлить «дистанционное обучение студентов четырех корпусов», расположенных по адресам: ул. 2-я Бауманская,5, стр. 1; Госпитальный пер, 10, Рубцовская наб., 2/18; Волховский пер.,11, стр.1. Здания будут закрыты до выяснения всех обстоятельств, способствовавших распространению инфекции.

В вузе же сообщили РБК, что «ни о каком переходе на дистанционное обучение сейчас речи не идет». «До понедельника мы ждем информацию об открытии корпусов, тогда сможем прояснить чуть более точно», — заявили РБК в пресс-службе МГТУ им. Баумана.

В вузе пояснили, что сотрудники Роспотребнадзора 23 октября были «удовлетворены комплексом мер» и «позитивно оценили» действия руководства университета. «Есть небольшие недочеты, рециркуляторов воздуха у нас не хватает, но поставка должна быть в понедельник. Мы бюджетная организация, и тут определенная конкурсная процедура есть, чтобы закупить такое оборудование», — объяснили в пресс-службе.

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При этом в МГТУ отметили, что информация на сайте Роспотребнадзора «немного трансформирована» по сравнению с содержанием полученных вузом документов. «В предписании, которое пришло в университет, говорится о необходимости выявления связей между заболевшими — эпидемиологическом расследовании. Вторым пунктом в предписании обозначена необходимость увеличить число рециркуляторов воздуха. Иных замечаний в предписании не обозначено», — рассказали в пресс-службе вуза.

20 октября столичный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что МГТУ им. Баумана приостанавливает учебный процесс в трех своих корпусах, а сами здания закрываются из-за вспышки COVID-19 среди студентов и преподавателей. Заболевание выявили у 75 человек из 30 тыс. учащихся и персонала.

В пресс-службе вуза ранее заявляли, что планируют возобновить учебный процесс в закрытых зданиях в понедельник, 26 октября. Перед этим в корпусах планировали провести полную дезинфекцию.

После проверки по COVID в МГТУ им. Баумана завели административное дело
Общество
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Роспотребнадзор после проверки 20 октября завел административное дело в отношении университета по ч. 3 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Статья предусматривает штраф от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. или приостановку деятельности на три месяца.

После закрытия Бауманки в Минобрнауки заявили, что не планируют полный перевод студентов на дистанционный формат обучения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Михаил Котляр, Елизавета Ламова
МГТУ им. Баумана коронавирус карантин Роспотребнадзор
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В МГТУ им. Баумана назвали возможные сроки открытия вуза
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После проверки по COVID в МГТУ им. Баумана завели административное дело
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