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Оперативный штаб сообщил о закрытии МГТУ им. Баумана из-за больных COVID

Из-за этого, а также из-за нарушений санитарного режима закроют здания университета. СМИ сообщили, что сотрудники Роспотребнадзора узнали о росте числа заразившихся коронавирусом в вузе и приехали туда с проверкой
Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Здания Московского государственного технического университета имени Баумана закрыты, работа учебного заведения приостановлена, сообщил в Telegram столичный штаб по борьбе с эпидемией коронавируса.

В сообщении штаба содержится гиперссылка на новость агентства «Москва», где говорится, что решение принято Роспотребнадзором из-за нарушения мер профилактики и роста заболеваемости COVID-19 среди студентов. Агентство ссылается на источник, знакомый с ситуацией.

«Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора прибыли в МГТУ имени Баумана после получения информации о росте числа случаев заболеваемости коронавирусом среди студентов. На месте сотрудники констатировали несоблюдение антиковидных мер, было принято решение закрыть вуз», — рассказал собеседник агентства.

В МГТУ им. Баумана отказались от комментариев.

ВШЭ переведет лекции в онлайн из-за COVID-19
Общество
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве власти обязали столичные организации, в том числе вузы, перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, а также работников из групп риска — пожилых и страдающих хроническими заболеваниями. Вузы Москвы начали частично переходить на удаленку.

Во время занятий все студенты и преподаватели должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски, исключение касается только творческих вузов. Преподаватели могут снять средство защиты только во время лекции.

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В начале октября в МГТУ им. Баумана РБК сообщили, что занятия проводятся в полном объеме, студенты ходят в аудитории. По приказу ректора на дистанционное обучение переводится та группа, половину учащихся которой болеет или находится на самоизоляции, говорил тогда проректор по административной и правовой работе вуза Владимир Стымковский.

Авторы
Владислав Гордеев, Виктория Полякова
При участии
Елизавета Ламова
МГТУ им. Н.Э. Баумана коронавирус
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