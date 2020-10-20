Оперативный штаб сообщил о закрытии МГТУ им. Баумана из-за больных COVID

Из-за этого, а также из-за нарушений санитарного режима закроют здания университета. СМИ сообщили, что сотрудники Роспотребнадзора узнали о росте числа заразившихся коронавирусом в вузе и приехали туда с проверкой

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Здания Московского государственного технического университета имени Баумана закрыты, работа учебного заведения приостановлена, сообщил в Telegram столичный штаб по борьбе с эпидемией коронавируса.

В сообщении штаба содержится гиперссылка на новость агентства «Москва», где говорится, что решение принято Роспотребнадзором из-за нарушения мер профилактики и роста заболеваемости COVID-19 среди студентов. Агентство ссылается на источник, знакомый с ситуацией.

«Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора прибыли в МГТУ имени Баумана после получения информации о росте числа случаев заболеваемости коронавирусом среди студентов. На месте сотрудники констатировали несоблюдение антиковидных мер, было принято решение закрыть вуз», — рассказал собеседник агентства.

В МГТУ им. Баумана отказались от комментариев.