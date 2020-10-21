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После проверки по COVID в МГТУ им. Баумана завели административное дело

Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

После выявленных в ходе проверки в МГТУ им. Н.Э. Баумана нарушений санитарно-эпидемиологических требований по COVID-19 возбуждено административное дело. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора Москвы.

«В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 6.3 КоАП России. Административные материалы будут направлены в суд», — говорится в сообщении управления.

Статья о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусматривает штраф для юридических лиц от 500 тыс. до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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Фото:Дмитрий Рожков / Wikimedia Commons

Также в адрес МГТУ им. Н.Э. Баумана выдано предписание о проведении комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. «Приказом ректора МГТУ им. Н.Э.Баумана от 20.10.2020 студенты переведены на дистанционную форму обучения», — указали в управлении Роспотребнадзора.

Проверки прошли в четырех учебных корпусах. Специалисты ведомства установили, что в корпусах не вводятся ограничения в отношении контактных лиц в случае выявления больного в группе, а также не проводится дезинфекция аудиторий, мест общего пользования. Кроме того, сотрудники ведомства выявили, что в корпусах университета не делали уборку всех помещений с дезинфицирующими средствами, не вели контроль масочного режима и социальной дистанции.

Согласно приказу ректора от 20 октября, опубликованному на сайте университета, с 21 по 23 октября занятия в зданиях вуза будут приостановлены из-за профилактической обработки.

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Накануне Роспотребнадзор сообщал о замечаниях по трем корпусам МГТУ. Тогда же в оперативном штабе сообщали о приостановке работы учебного заведения из-за роста количества заболевших коронавирусом студентов.

В пресс-службе вуза РБК подтвердили сообщения о замечаниях Роспотребнадзора. Там также пояснили, что замечания касаются только трех корпусов из 24 зданий университета. «Корпуса будут закрыты, будет проведена полная дезинфекция сооружений. В пятницу — контрольные мероприятия Роспотребнадзора, и в понедельник планируем возобновить работу всех корпусов», — говорили в пресс-службе.

МГТУ им. Баумана коронавирус Роспотребнадзор
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