После проверки по COVID в МГТУ им. Баумана завели административное дело

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После выявленных в ходе проверки в МГТУ им. Н.Э. Баумана нарушений санитарно-эпидемиологических требований по COVID-19 возбуждено административное дело. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора Москвы.

«В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 6.3 КоАП России. Административные материалы будут направлены в суд», — говорится в сообщении управления.

Статья о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусматривает штраф для юридических лиц от 500 тыс. до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также в адрес МГТУ им. Н.Э. Баумана выдано предписание о проведении комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. «Приказом ректора МГТУ им. Н.Э.Баумана от 20.10.2020 студенты переведены на дистанционную форму обучения», — указали в управлении Роспотребнадзора.