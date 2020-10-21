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В Минобрнауки исключили обсуждение полного перевода вузов на дистанционку

Фото:Sebastian Gollnow / DPA / ТАСС
Фото: Sebastian Gollnow / DPA / ТАСС

Идея полного перевода студентов на дистанционный формат обучения не обсуждалась в Минобрнауки. Об этом заявил заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко в ходе обсуждения в Совфеде «Соблюдения прав и свобод человека и гражданина в эпоху цифровизации и роботизации».

Как отметил замминистра, в стране есть «специфические заведения», которые полностью ведут преподавательскую деятельность в дистанционном формате. Но представить, что «система нашего высшего образования, а тем более среднего, перешла в дистанционку, это невозможно», сказал он.

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В сентябре министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в вузах студентов и преподавателей обяжут носить маски. Также министр говорил, что в лекционных аудиториях может быть любое количество студентов, но некоторые вузы могут вводить свои ограничения.

Накануне оперативный штаб по борьбе с эпидемией коронавируса сообщил о закрытии зданий Московского государственного технического университета имени Баумана. Решение было принято Роспотребнадзором из-за нарушения мер профилактики и роста заболеваемости COVID-19 среди студентов. Позднее на сайте появился приказ ректора, согласно которому с 21 по 23 октября занятия в зданиях вуза приостановлены из-за профилактической обработки.

Минобрнауки студенты коронавирус
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