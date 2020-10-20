В МГТУ им. Баумана назвали возможные сроки открытия вуза

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Корпуса Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана, закрытые из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 среди студентов, планируется открыть в понедельник, 26 октября. Об этом сообщили РБК в пресс-службе вуза.

«По трем корпусам из 24 зданий университета Роспотребнадзор вынес замечания, корпуса будут закрыты, будет проведена полная дезинфекция сооружений», — говорится в сообщении.

В пятницу Роспотребнадзор планирует провести в вузе контрольные мероприятия, добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, из 30 тыс. студентов и сотрудников вуза с подтвержденным диагнозом COVID-19 сейчас 75 человек. Там также добавили, что в университете соблюдаются меры профилактики распространения вируса: обязательное ношение масок, установлены санитайзеры, контроль термометрии студентов и сотрудников, соблюдается режим проветривания учебных помещений холлов, не проводятся массовые мероприятия.

В пресс-службе университета пояснили, что с 21 октября по 23 октября в главном учебном корпусе, учебно-лабораторном корпусе и корпусе факультета «Специальное машиностроение» университета будет проведена профилактическая обработка зданий дезинфицирующими средствами. В указанный период занятия в учебных корпусах проводиться не будут.