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Пандемия коронавируса ,  
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В МГТУ им. Баумана назвали возможные сроки открытия вуза

Фото:Дмитрий Рожков / Wikimedia Commons
Фото: Дмитрий Рожков / Wikimedia Commons

Корпуса Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана, закрытые из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 среди студентов, планируется открыть в понедельник, 26 октября. Об этом сообщили РБК в пресс-службе вуза.

«По трем корпусам из 24 зданий университета Роспотребнадзор вынес замечания, корпуса будут закрыты, будет проведена полная дезинфекция сооружений», — говорится в сообщении.

В пятницу Роспотребнадзор планирует провести в вузе контрольные мероприятия, добавили в пресс-службе. 

По данным пресс-службы, из 30 тыс. студентов и сотрудников вуза с подтвержденным диагнозом COVID-19 сейчас 75 человек. Там также добавили, что в университете соблюдаются меры профилактики распространения вируса: обязательное ношение масок, установлены санитайзеры, контроль термометрии студентов и сотрудников, соблюдается режим проветривания учебных помещений холлов, не проводятся массовые мероприятия.

В пресс-службе университета пояснили, что с 21 октября по 23 октября в главном учебном корпусе, учебно-лабораторном корпусе и корпусе факультета «Специальное машиностроение» университета будет проведена профилактическая обработка зданий дезинфицирующими средствами. В указанный период занятия в учебных корпусах проводиться не будут.

«Учебные занятия указанного периода будут перераспределены на последующие дни, чтобы не нарушать целостность образовательного процесса. Учебные занятия в других корпусах будут проводиться в полном объеме», — добавили в вузе.

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В Минобрнауки сообщили РБК, что ведомство внимательно следит за санитарно-эпидемиологической обстановкой в университетах.

По результатам проверки, проведенной в МГТУ им. Баумана, Роспотребнадзор вынес замечания по трем корпусам из 24 зданий университета. Корпуса вуза будут закрыты. Специалисты проведут полную дезинфекцию сооружений, сообщили в ведомстве.

В конце августа министр науки и высшего образования России Валерий Фальков поручил руководителям вузов быть готовыми к ухудшению эпидемиологической ситуации и возобновлению ограничений из-за пандемии. В случае новых вспышек вузы должны будут перейти на дистанционное обучение, говорил министр.

Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, студенты российских вузов не должны будут переходить на дистанционный режим обучения в том случае, если они будут соблюдать требования Роспотребнадзора и носить медицинские маски.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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