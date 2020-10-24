«Известия Hall» в Москве опечатают за нарушения мер по COVID

За выявленные нарушения концертному залу грозит штраф до 500 тыс. руб.

Фото: izvestiya-hall.ru

Концертный зал «Известия Hall» на Пушкинской площади в Москве опечатают 26 октября за грубые нарушения мер профилактики COVID-19. Об этом заявил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов, сообщили РБК в департаменте торговли и услуг столичной мэрии.

«Сегодня был проверен клуб «Известия Hall» по адресу: Пушкинская площадь, дом 5. По результатам обследования был выявлен ряд грубых нарушений требования санитарного законодательства, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции», — отметил он.

Кобразов уточнил, что среди выявленных нарушений было отсутствие социальной дистанции между посетителями, несоблюдение масочно-перчаточного режима, также в концертном зале не применяли в полном объеме средства по обеззараживанию воздуха. У специалистов также появились замечания по дезинфекционной деятельности.

В связи с этим был составлен протокол о временной приостановке деятельности «Известия Hall», в соответствии с которым помещение будет опечатано. Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), которая предусматривает штраф до 500 тыс. руб. для юридических лиц.