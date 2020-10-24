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Пандемия коронавируса ,  
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«Известия Hall» в Москве опечатают за нарушения мер по COVID

За выявленные нарушения концертному залу грозит штраф до 500 тыс. руб.
Фото:izvestiya-hall.ru
Фото: izvestiya-hall.ru

Концертный зал «Известия Hall» на Пушкинской площади в Москве опечатают 26 октября за грубые нарушения мер профилактики COVID-19. Об этом заявил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов, сообщили РБК в департаменте торговли и услуг столичной мэрии.

«Сегодня был проверен клуб «Известия Hall» по адресу: Пушкинская площадь, дом 5. По результатам обследования был выявлен ряд грубых нарушений требования санитарного законодательства, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции», — отметил он.

Кобразов уточнил, что среди выявленных нарушений было отсутствие социальной дистанции между посетителями, несоблюдение масочно-перчаточного режима, также в концертном зале не применяли в полном объеме средства по обеззараживанию воздуха. У специалистов также появились замечания по дезинфекционной деятельности.

Клуб Adrenaline Stadium в Москве опечатали из-за нарушения мер по COVID
Общество
Фото:adrenaline-stadium.ru

В связи с этим был составлен протокол о временной приостановке деятельности «Известия Hall», в соответствии с которым помещение будет опечатано. Было возбуждено дело по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), которая предусматривает штраф до 500 тыс. руб. для юридических лиц.

РБК обратился за комментарием к представителю концертного зала «Известия Hall».

Накануне оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что из-за нарушений мер профилактики был опечатан клуб Adrenaline Stadium. Там специалисты во время одного из концертов выявили нарушения масочно-перчаточного режима, социального дистанцирования и норм дезинфекции помещений.

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В октябре в Москве выявили нарушения в Stand Up Club #1: люди около входа в клуб не соблюдали социальную дистанцию, а в заведении посетители не использовали перчатки. Из-за этого площадке грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Нарушение масочно-перчаточного режима также выявили в Концертном зале им. Чайковского и московском театре «Золотое кольцо».

Авторы
Виктория Тютина, Анна Левинская
Известия коронавирус концертный зал новости
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