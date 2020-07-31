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Мантуров исключил рост цен и дефицит лекарств из-за закона о маркировке

Обязательная маркировка лекарственных препаратов не приведет к их дефициту и увеличению стоимости. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Дефицит, равно как и повышение цен, маркировка по определению вызвать не может», — сообщил министр.

Мантуров отметил, что вступивший с 1 июля в силу закон об обязательной маркировке препаратов уже приносит результаты. В частности, в аптеках начали выявлять лекарства, предназначенные только для выдачи пациентам в больницах. По словам министра, недобросовестные работники клиник перепродают фармацевтическим точкам госпитальные препараты.

Власти в последний момент введут послабления для маркировки лекарств
Бизнес
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Кроме того, Манутров сообщил, что Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который занимается маркировкой лекарств, обязан бесплатно выдавать коды для препаратов ценой до 20 руб. В сегменте дорогих лекарств, по словам главы Минпромторга, маркировка стоимостью в 50 коп. «не имеет значения».

Эксперимент по обязательной маркировке лекарств начался в 2017 году. С 1 октября 2019 года процедура стала обязательной для препаратов из перечня высокозатратных нозологий, а с 1 июля 2020 года — для всех остальных.

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Бизнес
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В марте фармакологические компании просили государство отложить обязательную маркировку — из-за пандемии коронавирусной инфекции они не успели настроить оборудование для этой процедуры.

В мае СМИ сообщали, что Минздрав и другие профильные ведомства рассматривали возможность переноса обязательной маркировки, однако с 1 июля закон все же вступил в силу. При этом правительство пошло на послабления и сделало исключение для части препаратов, произведенных с 1 июля по 1 октября 2020 года.

Теги: Денис Мантуров, лекарства, дефицит
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