Мантуров исключил рост цен и дефицит лекарств из-за закона о маркировке

Обязательная маркировка лекарственных препаратов не приведет к их дефициту и увеличению стоимости. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Дефицит, равно как и повышение цен, маркировка по определению вызвать не может», — сообщил министр.

Мантуров отметил, что вступивший с 1 июля в силу закон об обязательной маркировке препаратов уже приносит результаты. В частности, в аптеках начали выявлять лекарства, предназначенные только для выдачи пациентам в больницах. По словам министра, недобросовестные работники клиник перепродают фармацевтическим точкам госпитальные препараты.

Кроме того, Манутров сообщил, что Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который занимается маркировкой лекарств, обязан бесплатно выдавать коды для препаратов ценой до 20 руб. В сегменте дорогих лекарств, по словам главы Минпромторга, маркировка стоимостью в 50 коп. «не имеет значения».