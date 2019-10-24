«РИА Новости» узнали о скорой отправке Россией в Сирию батальонов полиции

Минобороны России намерено перебросить в Сирию дополнительные силы военной полиции, сообщил «РИА Новости» источник в ведомстве.
«Через неделю в Сирию будет переброшено два батальона военной полиции», — сказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет о 276 военных полицейских и 33 единицах военной техники.
О планах переброски в Сирию дополнительных подразделений российской военной полиции стало известно, после того как президенты России и Турции договорились о совместном патрулировании российскими и турецкими военными на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира».