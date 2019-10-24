«РИА Новости» узнали о скорой отправке Россией в Сирию батальонов полиции

23 октября представитель командования российской группировки войск в Сирии Игорь Серицкий сообщил, что военная полиция начала патрулирование территорий на северо-востоке страны.

Минобороны опубликовало карту Сирии, на которой указаны зоны, в которых будут работать совместные российско-турецкие патрули.

В тот же день министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российская военная полиция и сирийские пограничники гарантируют безопасность мирного населения в 30-километровой зоне вдоль сирийско-турецкой границы, а потому мирным жителям, которые находятся на этой территории, нет необходимости покидать свои дома.

В феврале 2019 года начальник Главного управления военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский заявил, что около 60% его подчиненных получили боевой опыт в ходе операции в Сирии.