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Операция Турции в Сирии ,  
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«РИА Новости» узнали о скорой отправке Россией в Сирию батальонов полиции

Минобороны России намерено перебросить в Сирию дополнительные силы военной полиции, сообщил «РИА Новости» источник в ведомстве.

«Через неделю в Сирию будет переброшено два батальона военной полиции», — сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет о 276 военных полицейских и 33 единицах военной техники.

О планах переброски в Сирию дополнительных подразделений российской военной полиции стало известно, после того как президенты России и Турции договорились о совместном патрулировании российскими и турецкими военными на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира».

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23 октября представитель командования российской группировки войск в Сирии Игорь Серицкий сообщил, что военная полиция начала патрулирование территорий на северо-востоке страны.

Минобороны опубликовало карту Сирии, на которой указаны зоны, в которых будут работать совместные российско-турецкие патрули.

В тот же день министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российская военная полиция и сирийские пограничники гарантируют безопасность мирного населения в 30-километровой зоне вдоль сирийско-турецкой границы, а потому мирным жителям, которые находятся на этой территории, нет необходимости покидать свои дома.

В феврале 2019 года начальник Главного управления военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский заявил, что около 60% его подчиненных получили боевой опыт в ходе операции в Сирии.

Теги: Сирия, военная полиция
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