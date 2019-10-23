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Политика ,  
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Шойгу дал гарантии безопасности мирному населению на северо-востоке Сирии

Министр обороны Сергей Шойгу гарантировал безопасность мирного населения в 30-километровой зоне вдоль сирийско-турецкой границы. Об этом он заявил во время видеопереговоров с с главой «Сирийских демократических сил» Мазлумом Абдо, пишет «Интерфакс».

Шойгу сообщил, что мирным жителям, которые находятся на этой территории нет необходимости покидать свои дома, так как их безопасность гарантирует российская военная полиция и пограничная служба Сирии.

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Теги: курды, Сирия, патрулирование, Россия, Сергей Шойгу
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