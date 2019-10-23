Военная полиция России начала патрулировать сирийско-турецкую границу

Военная полиция России начала патрулирование территорий на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил представитель командования российской группировки войск в Сирии Игорь Серицкий в эфире «Россия 24».

«С 12 часов подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию вдоль сирийско-турецкой границы. Мы находимся в 2 км от города Айн-эль-Араб», — сказал Серицкий.

На базе в Айн-эль-Арабе будут размещаться подразделения военной полиции России.

Совместное патрулирование границы Турции и Сирии силами российской военной полиции и сирийской погранслужбой, а также с турецкими военными предусматривается меморандумом, подписанным Владимиром Путины и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября по итогам переговоров в Сочи.