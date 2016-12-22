«Аэрофлот» вновь открыл продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток

«Аэрофлот» возобновил продажи билетов на Дальний Восток и в Калининград по субсидируемым тарифам. В середине октября перевозчик сообщил, что выделенные государством на эти цели деньги закончились второй раз за год

Фото: Андрей Любимов / РБК

«Аэрофлот» объявил о возобновлении продажи авиабилетов по субсидируемым тарифам на рейсы в города Дальнего Востока и в Калининград, сообщение размещено на сайте компании.

Пониженные тарифы распространяются на билеты, которые покупают молодые люди до 23 лет и пенсионеры. Право на льготные билеты имеют также инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III групп, сопровождающие инвалида I​ группы или ребенка-инвалида.

Срок действия тарифа — до 1 декабря (он определяется постановлением правительства № 215), таксы и сборы к таким тарифам не применяются.

Стоимость перелета по субсидируемым тарифам в одну сторону примерно вдвое меньше обычной. Например, билет из Владивостока в Москву стоит 7,4 тыс. руб., из Петропавловска-Камчатского — 7,5 тыс., из Южно-Сахалинска — 7,3 тыс., из Хабаровска — 7,2 тыс., из Магадана — 7,2 тыс. Билет из Калининграда в Москву обойдется в 3,8 тыс., из Калининграда в Санкт-Петербург — в 3,5 тыс. руб.

Действуют субсидируемые тарифы и на билеты из дальневосточных городов не только в Москву, но и в другие российские города (Магадан — Хабаровск, Хабаровск — Новосибирск, Хабаровск — Владивосток и др.).

Продажу билетов по субсидируемым тарифам «Аэрофлот» открыл в этом году в конце марта, однако спустя шесть дней авиакомпания заявила о «полном освоении выделенных из госбюджета субсидий» и продажу прекратила. Возобновить ее авиакомпания смогла только в августе. Государственная субсидия повторно была исчерпана в середине октября.

По данным Росавиации, в этом году правительство выделило на поддержку четырех региональных субсидируемых программ 3,8 млрд руб., что вдвое меньше, чем в прошлом. В 2017 году продажа льготных билетов на Дальний Восток была закрыта из-за исчерпания субсидий в июне, сообщил источник РБК в «Аэрофлоте».

В программе субсидирования перелетов на Дальний Восток, в Калининград и в Крым участвуют семь авиаперевозчиков: «Аэрофлот», АЛРОСА, «Норд Стар», S7, «Уральские авиалинии», Utair и «Якутия».