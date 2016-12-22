ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,93 64,84 EUR Нал. 75,15 74,00 USD Бирж. 65,13 -0,39 EUR Бирж. 74,18 -0,93 USD ЦБ. 65,63 +0,32 EUR ЦБ. 75,08 +0,22 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 6595,50 +61,40 IMOEX 2344,76 +1,70% RTSI 1133,87 +2,44% Brent 76,40 -0,78% DJIA 25191,43 -0,50% Nasdaq 7439,12 -0,40%
«Аэрофлот» вновь открыл продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток
Лента новостей
Вице-президент Тинькофф Банка — о роли новостей для розничных инвесторов 14:43, РБК и Thomson Reuters Норму о подарках чиновникам ценой до 3 тыс. руб. предложили упразднить 14:42, Общество Выпущенная Су-24 ракета упала в 2 км от деревни в Челябинской области 14:39, Общество Конте предложил Путину в ближайшее время посетить Италию 14:28, Политика Владимир Потанин призвал не регулировать крипторынок жестко 14:26, Крипто Холодные игры: от чего зависит качество и надежность зимних шин 14:24, Партнерский материал SANA сообщила о новом авиаударе коалиции по пригороду Дейр-эз-Зора 14:23, Общество Заоблачное хранилище: как развивается складской рынок для e-commerce 14:22, Строительство  Попытка Минфина продать длинный долг окончилась неудачей 14:16, Финансы СМИ сообщили о договоренности «Спартака» с тренером тульского «Арсенала» 14:15, Спорт 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 14:15, РБК и Volkswagen СК назвал причину прорыва газопровода во Владимирской области 14:10, Общество «Мы серьезный столичный театр»: Сергей Безруков о руководстве театром 14:00, Общество  Глава Apple призвал власти США принять закон о защите персональных данных 13:58, Технологии и медиа Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка запланировал войти в топ-3 в России 13:53, Технологии и медиа «Аэрофлот» вновь открыл продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток 13:50, Общество Кремль прокомментировал отказы страховать запуски «Союзов» 13:48, Финансы Кудесник счастья: доктор Леонид Элькин о запросах и страхах бизнесменов 13:46, Стиль Минфин заявил о невозможности полностью отменить валютный контроль 13:40, Экономика Лыжника Сергея Устюгова прооперируют из-за трещины пальца руки 13:37, Спорт В ожидании взлета: что изменит новый хардфорк Ethereum 13:36, Крипто Таможня увидела риски экономической безопасности от изменения уплаты НДС 13:26, Экономика Как полюбить овощи и питаться правильнее 13:25, РБК и Philips Глава Минтруда рассказал о беспрецедентном росте зарплат россиян 13:23, Общество Сенаторы отказались ехать в Норвегию после задержания сотрудника Совфеда 13:17, Политика В «Нафтогазе» заявили о взыскании с «Газпрома» $18 млн 13:15, Бизнес Современные технологии контроля диабета дают новый уровень свободы 13:15, Партнерский материал Сбербанк не станет акционером создаваемой с ВТБ авиакомпании 13:12, Бизнес
«Аэрофлот» вновь открыл продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток
Общество, 13:50
0
«Аэрофлот» вновь открыл продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток
«Аэрофлот» возобновил продажи билетов на Дальний Восток и в Калининград по субсидируемым тарифам. В середине октября перевозчик сообщил, что выделенные государством на эти цели деньги закончились второй раз за год
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Аэрофлот» объявил о возобновлении продажи авиабилетов по субсидируемым тарифам на рейсы в города Дальнего Востока и в Калининград, сообщение размещено на сайте компании.

Пониженные тарифы распространяются на билеты, которые покупают молодые люди до 23 лет и пенсионеры. Право на льготные билеты имеют также инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III групп, сопровождающие инвалида I​ группы или ребенка-инвалида.

Срок действия тарифа — до 1 декабря (он определяется постановлением правительства № 215), таксы и сборы к таким тарифам не применяются.

Стоимость перелета по субсидируемым тарифам в одну сторону примерно вдвое меньше обычной. Например, билет из Владивостока в Москву стоит 7,4 тыс. руб., из Петропавловска-Камчатского — 7,5 тыс., из Южно-Сахалинска — 7,3 тыс., из Хабаровска — 7,2 тыс., из Магадана — 7,2 тыс. Билет из Калининграда в Москву обойдется в 3,8 тыс., из Калининграда в Санкт-Петербург — в 3,5 тыс. руб.

«Аэрофлот» ответил на обвинения в дороговизне билетов на Дальний Восток
Общество

Действуют субсидируемые тарифы и на билеты из дальневосточных городов не только в Москву, но и в другие российские города (Магадан — Хабаровск, Хабаровск — Новосибирск, Хабаровск — Владивосток и др.).

Продажу билетов по субсидируемым тарифам «Аэрофлот» открыл в этом году в конце марта, однако спустя шесть дней авиакомпания заявила о «полном освоении выделенных из госбюджета субсидий» и продажу прекратила. Возобновить ее авиакомпания смогла только в августе. Государственная субсидия повторно была исчерпана в середине октября.

Росавиация назвала самую непунктуальную авиакомпанию России
Общество

По данным Росавиации, в этом году правительство выделило на поддержку четырех региональных субсидируемых программ 3,8 млрд руб., что вдвое меньше, чем в прошлом. В 2017 году продажа льготных билетов на Дальний Восток была закрыта из-за исчерпания субсидий в июне, сообщил источник РБК в «Аэрофлоте».

В программе субсидирования перелетов на Дальний Восток, в Калининград и в Крым участвуют семь авиаперевозчиков: «Аэрофлот», АЛРОСА, «Норд Стар», S7, «Уральские авиалинии», Utair и «Якутия».

Автор: Наталья Демченко.
Теги: «Аэрофлот» , Дальний Восток , госсубсидии
Главное
Кремль заявил о «чрезвычайной опасности» новой гонки вооружений Политика
Материалы по теме
Экс-глава Минтранса Соколов вошел в совет директоров «Аэрофлота» Бизнес
«Аэрофлот» прекратил продажу льготных билетов в Крым и на Дальний Восток Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter