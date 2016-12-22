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«Аэрофлот» прекратил продажу льготных билетов в Крым и на Дальний Восток
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«Аэрофлот» прекратил продажу льготных билетов в Крым и на Дальний Восток
Общество, 20:09
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«Аэрофлот» прекратил продажу льготных билетов в Крым и на Дальний Восток
Прекращение продаж льготных билетов в Крым, Калининград и на Дальний Восток в авиакомпании объяснили исчерпанием выделенных государством на субсидии средств
Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» прекратила продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора» в города Дальнего Востока, а также Симферополь и Калининград. Об этом говорится в письме, разосланном департаментом продаж «Аэрофлота» агентам авиакомпании, ее представительствам и филиалам (есть в распоряжении РБК).

Прекращение продаж объясняется «полным освоением выделенных из госбюджета средств на выплату субсидий».

В сообщении авиакомпании подчеркивается, что по бронированиям, созданным до 16 октября 2018 года, оформление авиабилетов будет возможно до истечения установленного правилами тарифов срока. В сервисе OneTwoTrip подтвердили получение письма от авиакомпании.

Продажу льготных билетов в Крым, Калининград и на Дальний Восток (Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан, Владивосток и Якутск) «Аэрофлот» открыл 29 марта 2018 года. Приобрести такие билеты по льготным ценам (к примеру, билет из Москвы во Владивосток можно было купить за 7400 руб., а в Калининград — за 3800 руб.) могли граждане России в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I​ группы или ребенка-инвалида.

Как сообщила в конце марта Росавиация, размер госсубсидий, выделяемых по этим программам до 1 декабря, составит 3,8 млрд руб. Субсидии по перевозкам в Симферополь и на Дальний Восток получили семь компаний, из Калининграда — шесть.

Продажи субсидируемых билетов на Дальний Восток стартовали 29 марта, но их пришлось приостановить спустя шесть дней — субсидии были полностью исчерпаны. Продажи возобновились только спустя четыре месяца, в середине августа.

В сентябре компания передала часть своих дальневосточных рейсов «России». Как пояснил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, это было сделано для того, чтобы билеты не подорожали. Иначе из-за роста цен на керосин и ослабления рубля компании пришлось бы выбирать между тем, чтобы сократить число рейсов или повысить цены, а у «России» себестоимость рейсов меньше, объяснял Савельев.

Помимо субсидируемых тарифов, у «Аэрофлота» и «России» с 2015 года действует программа «плоских» тарифов — цена билета остается фиксированной вне зависимости от сезона и даты. В прошлом году билеты по таким тарифам приобрели более 1,5 млн человек, сообщила авиакомпания.

Авторы: Валерия Комарова, Евгений Калюков.
При участии: Андрей Гатинский.
Теги: «Аэрофлот» , Дальний Восток , Крым , Калининград
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