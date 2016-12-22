«Аэрофлот» ответил на обвинения в дороговизне билетов на Дальний Восток

«Аэрофлот» утверждает, что заявление ​главы Общественной палаты Валерия Фадеева о невыполнении авиакомпанией социальных обязательств перед жителями Дальнего Востока по предоставлению авиабилетов по низким ценам не соответствуют действительности. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении авиаперевозчика.

Заявление Фадеева прозвучало 4 октября на форуме «Сообщество», посвященном проблемам Дальнего Востока. «Аэрофлот» не выполняет свои социальные обязательства. Здесь должны быть приняты радикальные решения. Если перелеты отсюда дотируются, то вот обратно — сейчас легче слетать в Париж, чем в Южно-Сахалинск», — сказал он.

В «Аэрофлоте» заявили, что цена билета на рейсы компании на Дальний Восток составляет 15 тыс. руб. в одну сторону и 25 тыс. руб. туда и обратно. На рейсы дочерней компании «Россия» билеты стоят 13,2 тыс. руб. в одну сторону и 22 тыс. руб. туда и обратно.

«Для сравнения — средняя стоимость билета экономкласса в Париж (туда и обратно) на рейсе «Аэрофлота» составляет свыше 43 тыс. руб. Также стоит учесть, что расстояние между Москвой и Южно-Сахалинском составляет более 6,6 тыс. км, что в 2,7 раза больше, чем от Москвы до Парижа», — прокомментировали в компании слова Фадеева.

В компании заявили, что «плоские» тарифы «Аэрофлота» ​существенно ниже себестоимости и являются убыточными.

Кроме Дальнего Востока льготными субсидируемыми направлениями являются Калининград и Крым. В 2018 году году правительство выделило на их поддержку 3,8 млрд руб., что вдвое меньше ассигнований в 2017 году. В программе задействованы семь авиаперевозчиков: «Аэрофлот», АЛРОСА, «Норд Стар», S7, «Уральские авиалинии», Utair и «Якутия».

Из-за уменьшения субсидии «Аэрофлот» распродал все льготные билеты в дальневосточные регионы на 2018 год уже в апреле.