«Аэрофлот» за шесть дней распродал все льготные билеты на Дальний Восток

«Аэрофлот» прекратил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток через шесть дней после ее начала. Причина — закончились субсидии

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

«Аэрофлот» закрыл с 3 апреля продажи билетов по субсидируемым тарифам на Дальний Восток «в связи с полным освоением выделенных из госбюджета средств на выплату субсидий», говорится в сообщении, которое авиакомпания разослала своим агентам и филиалам (копия имеется в распоряжении РБК).

Перевозчик распродал льготные билеты на Дальний Восток за шесть дней. Он открыл продажу 29 марта. Стоимость билета Москва — Владивосток составляла 7,4 тыс. руб., что вдвое меньше, чем по обычному тарифу авиакомпании в экономклассе.

Предполагалось, что осуществить перелет по субсидируемым тарифам можно будет с 29 марта по 1 декабря текущего года.

Представитель авиакомпании подтвердил РБК информацию о рассылке письма агентам. При этом он добавил, что «Аэрофлот» продолжает продажу билетов в рамках собственной программы «плоских тарифов», когда билет по фиксированному тарифу в экономический класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. Стоимость перелета в эконом-классе на рейсах «Аэрофлота» из Москвы в города Дальнего Востока и обратно составляет 25 тыс. руб., а на рейсах авиакомпании «Россия» 22 тыс. руб. По словам представителя компании, эти тарифы имеют «исключительно социальное значение».

Источник в группе «Аэрофлот» напоминает, что в этом году финансовые лимиты на программу субсидирования авиаперевозок с Дальнего Востока для авиакомпании сократили на 40%.

«В прошлом году бюджетного обеспечения программы также не хватило на весь заявленный период: продажа льготных билетов прекратилась 1 июня 2017 года, когда закончился финансовый лимит», — говорит он. Тогда по льготному билету можно было улететь в период с 1 апреля по 31 октября.

«Таким образом, чтобы не нарушить договор с Росавиацией, по условиям которого авиакомпания обязана строго соблюдать выделенный ей лимит субсидированных тарифов, «Аэрофлот» вынужден прекратить продажу льготных билетов», — сказал собеседник РБК.

Источник в группе «Аэрофлот» сообщил, что авиакомпания обращалась в Росавиацию с просьбой пересмотреть лимиты, «учитывая социальную значимость и востребованность льготных перелетов». Представитель Росавиации сказал РБК, что ведомство получило письмо от авиакомпании, и ответ будет подготовлен в установленные законом сроки. Представитель Минтранса пояснил РБК, что в соответствии с правилами часть общих субсидий может быть направлена на рейсы на Дальний Восток с других направлений, если средства останутся, но только после сентября. «При этом в Минфин и на комиссию по бюджетным проектировкам ежегодно направляются заявки на дополнительное финансирование», — отметил он.

Представитель Министерства финансов пока не ответил на запрос РБК.

В России действуют четыре программы субсидирования билетов — на Дальний Восток, в Калининград, в Крым и региональная. По данным Росавиации, в этом году правительство выделило на их поддержку 3,8 млрд руб., что вдвое меньше, чем в прошлом. В программе задействованы семь авиаперевозчиков: «Аэрофлот», АЛРОСА, «Норд Стар», S7, «Уральские авиалинии», UTair и «Якутия». РБК направил запрос в эти компании. «На все открытые рейсы субсидированные билеты есть в наличии», — сказал представитель авиакомпании АЛРОСА.

Кто может купить льготный билет Билет по специальному тарифу может приобрести любой гражданин России в возрасте до 23 и после 55 лет (для женщин) и свыше 60 лет (для мужчин), инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы. Авиакомпании обязаны на каждом рейсе оставлять квоты под субсидируемые перевозки в размере не менее 30% от общего количества мест в салоне экономкласса.

Как говорил в начале марта вице-премьер Аркадий Дворкович, наибольший объем субсидий идет на авиаперевозки в регионы Дальнего Востока. «Это связано с приоритетностью данного региона. Причем кроме прямых субсидий в рамках этих программ мы еще субсидируем казенные предприятия, финансируем казенные предприятия, находящиеся на Дальнем Востоке. Это Чукотка, Магадан, ряд других регионов», — заявлял вице-премьер.

По словам Дворковича, у правительства есть уверенность, что в этом году по программам субсидирования будет перевезено больше пассажиров, чем в прошлом.

В письме «Аэрофлота» указывается, что субсидированные билеты в Калининград и Симферополь остались в продаже. «Аэрофлот»