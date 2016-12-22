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Росавиация назвала самую непунктуальную авиакомпанию России
Общество, 14:05
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Росавиация назвала самую непунктуальную авиакомпанию России
В августе 2018 года наиболее непунктуальной авиакомпанией России оказалась «Якутия», задержавшая каждый пятый регулярный рейс и почти столько же международных чартеров
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В августе 2018 года она чаще всех остальных российских авиакомпаний задерживала отправку внутренних и международных регулярных рейсов, следует из сообщения Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). По данным ведомства, в минувшем месяце «Якутия» задержала каждый пятый такой рейс — 272 из 1360 выполненных (20%).

В тройку наименее пунктуальных авиакомпаний России вошли также АК «АЛРОСА» и «Нордстар», задержавшие по 8,49% (100 из 1178) и 7,49% (102 из 1362) регулярных рейсов соответственно.

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У крупнейших авиакомпаний России доля задержанных рейсов оказалась в несколько раз меньше: у «Аэрофлота» — 0,66% (165 из 24 813), у «Сибири» — 1,62% (167 из 10 829), у «Ютэйр» — 0,68% (50 из 7385), у «России» — 1,55% (111 из 7147). Компания-лоукостер «Победа» задержала вылет 22 из 3638 рейсов (0,6%).

Наибольшей у «Якутии» оказалась и доля международных чартеров, вылет которых в августе 2018 года был задержан более чем на два часа. Всего за месяц компания задержала вылет 13 чартеров из 71 выполненного (18,3%), в том числе шесть рейсов — более чем на шесть часов.

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В тройку чаще других задерживающих чартеры авиакомпаний вошли также «ИрАэро» (два из 20 — 10%) и «Уральские авиалинии» (26 из 269 — 9,7%). Среди крупнейших чартерных перевозчиков самой крупной доля задержанных​ рейсов оказалась у «России» — 5,8% (26 из 452).

Пресс-секретарь авиакомпании «Уральские авиалинии» Вера Гасникова сообщила РБК, что своевременность вылета зависит от массы факторов, далеко не все из которых зависят от перевозчика. «Например, ожидание трансферных пассажиров, розыск пассажиров в аэропорту и снятие багажа неявившихся на посадку пассажиров, технические неисправности. Авиакомпания никогда не выпустит в рейс самолет с неисправностью. В воздух поднимаются только 100% исправные воздушные суда», — добавила она.

Гасникова также отметила, что на регулярных рейсах доля задержек у «Уральских авиалиний» меньше, чем на чартерах. «В августе было выполнено 6237 рейсов, из них задержано 432 рейса, регулярность составила 93,07%», — сказала она.

РБК направил запрос в авиакомпании «Якутия» и «ИрАэро».

Авторы: Евгений Калюков, Валерия Комарова.
Теги: Росавиация , «Якутия» , АК «АЛРОСА»
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