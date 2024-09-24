В Калифорнии за два дня произошло два инцидента с советскими самолетами
В штате Калифорния с 20 сентября произошло два инцидента с советскими самолетами. О первом из них, случившемся в воскресенье, сообщает Aviation Safety Network — веб-сайт, отслеживающий авиационные происшествия.
В этот день в Уотсонвилле находящийся в частных руках советский учебно-тренировочный одноместный самолет Як-50 на взлетно-посадочной полосе врезался в другой легкомоторник, Beechcraft S35 Bonanza. Пострадавших не было.
Як-50 — советский учебно-тренировочный самолет, производившийся с 1976 по 1986 год.
Еще об одном инциденте сообщает NBC. Он произошел в небе над Ланкастером на севере округа Лос-Анджелес 22 сентября. Речь также идет о столкновении, но уже в воздухе. В нем участвовал советский легкомоторный учебно-тренировочный самолет Як-52 и схожий самолет китайского производства Nanchang CJ-6 (который, в свою очередь, является модернизированной копией советского Як-18). Оба самолета, несмотря на повреждения, смогли приземлиться на улицы города. Тем не менее один пилот от полученных травм скончался.
Як-52 — учебно-тренировочный самолет, выпускавшийся в 1979–1998 годах. В России он в основном используется ДОСААФ. Часть самолетов пошла на экспорт и была выкуплена частными лицами.
Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне
Marca узнала, кто станет обладателем «Золотого мяча»
В России доля потребителей водки выросла до 42% за год
Израиль начал военную операцию в Ливане
Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри
Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию
Создатель Flibusta сообщил о закрытии проекта из-за тяжелой болезни
Турция сократила закупку российской нефти вдвое
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов