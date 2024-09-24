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В Калифорнии за два дня произошло два инцидента с советскими самолетами

Самолёт Як-52
Самолёт Як-52 (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

В штате Калифорния с 20 сентября произошло два инцидента с советскими самолетами. О первом из них, случившемся в воскресенье, сообщает Aviation Safety Network — веб-сайт, отслеживающий авиационные происшествия.

В этот день в Уотсонвилле находящийся в частных руках советский учебно-тренировочный одноместный самолет Як-50 на взлетно-посадочной полосе врезался в другой легкомоторник, Beechcraft S35 Bonanza. Пострадавших не было.

Як-50 — советский учебно-тренировочный самолет, производившийся с 1976 по 1986 год.

Еще об одном инциденте сообщает NBC. Он произошел в небе над Ланкастером на севере округа Лос-Анджелес 22 сентября. Речь также идет о столкновении, но уже в воздухе. В нем участвовал советский легкомоторный учебно-тренировочный самолет Як-52 и схожий самолет китайского производства Nanchang CJ-6 (который, в свою очередь, является модернизированной копией советского Як-18). Оба самолета, несмотря на повреждения, смогли приземлиться на улицы города. Тем не менее один пилот от полученных травм скончался. 

Як-52 — учебно-тренировочный самолет, выпускавшийся в 1979–1998 годах. В России он в основном используется ДОСААФ. Часть самолетов пошла на экспорт и была выкуплена частными лицами.

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Як-52 Калифорния авиапроисшествие
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