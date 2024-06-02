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В Португалии на авиашоу столкнулись советские самолеты Як-52. Видео

В Португалии на авиашоу столкнулись советские самолеты Як-52
На португальском авиашоу столкнулись два советских самолета: один человек погиб, еще один ранен. Празднование 72-летия ВВС страны отменили

В Португалии на авиашоу столкнулись советские самолеты Як-52. Видео
Video

В Португалии на авиасалоне в городе Бежа столкнулись два самолета Як-52, испанский пилот погиб, португальский пилот получил серьезные ранения, передает JN.

По данным издания, зрители до ЧП «заметили нечто необычное в шуме» от одного из самолетов.

На опубликованных зрителями видеозаписях виден полет шести самолетов, во время которого один борт сначала летит ниже остальных пяти, затем взмывает вверх, задевает второй самолет и падает на землю, происходит взрыв. Второй борт медленно снижается, когда запись обрывается.

Из-за столкновения мероприятие, посвященное празднованию 72-летия ВВС Португалии, отменили.

Всего в воздушной демонстрации участвовали шесть самолетов пилотажной группы YakStars. Это первая испано-португальская группа гражданской и военной авиации, составленная из обеих стран Иберийского полуострова. Планировалось, что YakStars «со своими культовыми самолетами Яковлева Як-52 поразят зрителей демонстрацией мастерства самолета, выполняя сложные фигуры высшего пилотажа и безупречные полеты строем», говорится на сайте European AirShows. По сведениям Aviation Safety, самолеты были 1983 года выпуска.

На авиашоу также были представлены американские F-35A и французские Mirage, венгерские Saab JAS 39, а также истребители F-16M из нескольких государств.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Португалия Як-52 авиашоу авиакатастрофа
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