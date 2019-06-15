На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.

Отмечается, что в ходе выполнения одной из фигур самолет столкнулся с поверхностью воды. По предварительным данным, причиной крушения стала неисправность летательного аппарата. На месте происшествия работают спасатели.

Самолетом управлял 52-летний пилот из Германии. По данным Polsat, аквалангистам удалось извлечь тело пилота из затонувшего самолета. На место прибыли представители государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий.

Видео: Andrzej Komowski / YouTube

Организатор мероприятия Aeroklub Ziemi Mazowieckiej сообщил, что сегодняшние шоу отменены, решение о возобновлении мероприятия в последующие дни будет принято позднее.