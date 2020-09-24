Дипломаты сообщили об участившихся отказах на въезд россиян в Турцию

Россиян в аэропортах курортных городов отправляют обратно из-за истекающих сроков действия загранпаспортов. В консульстве напомнили, что для спокойного въезда в Турцию документ должен действовать еще не менее 120 дней

Фото: Tolga Bozoglu / EPA / ТАСС

Российским гражданам в последнее время стали чаще отказывать во въезде в Турцию в аэропортах Антальи, Даламана и Миляса. Об этом сообщило генконсульство России в Анталье в Facebook.

Причиной отказа стали истекающие сроки действия загранпаспортов туристов из России. В консульстве напомнили, что с 2015 года изменилась регламентация срока действия загранпаспортов въезжающих в Турцию иностранцев.

«Применительно к российским гражданам — с учетом права на безвизовое пребывание в течение 60 дней — срок действия загранпаспорта должен быть не менее 120 дней (четыре месяца) с момента въезда в Турцию», — говорится в сообщении.

Авиасообщение с Турцией после вызванного пандемией коронавирусной инфекции перерыва Россия возобновила 1 августа. Сначала россиянам разрешили летать в Стамбул и Анкару, а с 10 августа — в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.