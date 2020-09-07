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Пандемия коронавируса ,  
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В Турции выявили коронавирус у 12 туристов из России

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Турции заразились коронавирусом 12 туристов из России, двое из них госпитализированы. Об этом сообщил российский посол Алексей Ерхов в эфире телеканала «Россия 24».

«Из тех наших туристов, которые заболели, их 12 человек <...>. Двое находятся в больнице, десять находятся в изоляции в гостинице», — сказал он. Посол уточнил, что это те заболевшие, о которых знает российская дипмиссия.

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Ерхов посоветовал российским отдыхающим следовать правилам профилактики, в том числе носить маски и соблюдать дистанцию, а также иметь медицинскую страховку, включающую возможное заболевание COVID-19. Как рассказал посол, один из заразившихся россиян не оформил подобное страхование, из-за чего возникли сложности с его госпитализацией.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что его страна переживает второй пик первой волны распространения коронавирусной инфекции. Министр связал рост заболеваемости в том числе с плохим соблюдением профилактических мер отдыхающими. «Мы с сожалением видим, насколько соблюдаются меры [безопасности] в местах отдыха, увеселительных заведениях, на рынках и во время [общественных] церемоний», — указал глава Минздрава.

Общее число больных в стране, по данным турецкого Минздрава, выросло до 281 509 человек.

Скорость распространения коронавируса в мире
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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, Турция, Россия
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