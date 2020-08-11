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Пандемия коронавируса ,  
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АТОР сообщила об ограничениях по провозу ручной клади на рейсах в Турцию

Фото: Arne Dedert / dpa / Global Look Press
Фото: Arne Dedert / dpa / Global Look Press

Авиакомпании «Россия», «Уральские авиалинии», Royal Flight, Azur Air, S7, Pegas Fly и Nordwind ввели ограничения по провозу ручной клади на рейсах в Турцию. Об этом со ссылкой на представителей перевозчиков сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ассоциация указывает, что ввести ограничительные меры потребовала турецкая сторона. Теперь в салоне самолета пассажиры смогут провести только женские и детские сумки, мужские портфели, сумки для ноутбуков, а также товары, купленные в коммерческой зоне аэропорта.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Кроме того, компании «Уральские авиалинии» и I FLY сообщили, что были вынуждены отказаться от бортового питания для пассажиров. Подобные меры, как и соблюдение дистанции (минимум один метр) при посадке в самолет, приняты из-за распространения коронавирусной инфекции. Помимо этого, пассажиры с признаками ОРВИ и температурой выше 37,5 градуса не будут допущены на рейс.

Как сообщает АТОР, ранее авиакомпания «Победа» прислала пассажирам, летящим в Турцию, письмо с просьбой брать на борт только ноутбуки, женские сумки или мужские портфели. В сообщении предупредили, что другую ручную кладь, даже если она проходит по габаритным нормам, придется сдать в багаж.

Регулярные и чартерные международные рейсы были приостановлены с 27 марта из-за пандемии коронавируса. С 1 августа Россия восстановила авиасообщение с Турцией, а также с Танзанией и Великобританией. Глава Министерства транспорта Евгений Дитрих сообщил, что российские власти рассматривают возобновление полетов еще в 30 стран.

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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, Турция, авиасообщение, АТОР
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