АТОР сообщила об ограничениях по провозу ручной клади на рейсах в Турцию

Фото: Arne Dedert / dpa / Global Look Press

Авиакомпании «Россия», «Уральские авиалинии», Royal Flight, Azur Air, S7, Pegas Fly и Nordwind ввели ограничения по провозу ручной клади на рейсах в Турцию. Об этом со ссылкой на представителей перевозчиков сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ассоциация указывает, что ввести ограничительные меры потребовала турецкая сторона. Теперь в салоне самолета пассажиры смогут провести только женские и детские сумки, мужские портфели, сумки для ноутбуков, а также товары, купленные в коммерческой зоне аэропорта.

Кроме того, компании «Уральские авиалинии» и I FLY сообщили, что были вынуждены отказаться от бортового питания для пассажиров. Подобные меры, как и соблюдение дистанции (минимум один метр) при посадке в самолет, приняты из-за распространения коронавирусной инфекции. Помимо этого, пассажиры с признаками ОРВИ и температурой выше 37,5 градуса не будут допущены на рейс.

Как сообщает АТОР, ранее авиакомпания «Победа» прислала пассажирам, летящим в Турцию, письмо с просьбой брать на борт только ноутбуки, женские сумки или мужские портфели. В сообщении предупредили, что другую ручную кладь, даже если она проходит по габаритным нормам, придется сдать в багаж.