Авария с участием Ефремова , 24 сен, 17:50
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Против адвоката Добровинского возбудили новое дисциплинарное дело
Александр Добровинский
Против адвоката Александра Добровинского, представлявшего семью погибшего после ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова, возбуждено второе дисциплинарное дело. Об этом РБК сообщил вице-президент Адвокатской̆ палаты Москвы, партнер КА Pen & Paper Вадим Клювгант
По его словам, дело было возбуждено по результатам рассмотрения представления Минюста. Его будут рассматривать вместе с первым дисциплинарным производством.
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