Против адвоката Добровинского возбудили новое дисциплинарное дело

Александр Добровинский (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Против адвоката Александра Добровинского, представлявшего семью погибшего после ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова, возбуждено второе дисциплинарное дело. Об этом РБК сообщил вице-президент Адвокатской̆ палаты Москвы, партнер КА Pen & Paper Вадим Клювгант

По его словам, дело было возбуждено по результатам рассмотрения представления Минюста. Его будут рассматривать вместе с первым дисциплинарным производством.

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