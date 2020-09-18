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Авария с участием Ефремова ,  
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Добровинский будет скучать по лишенному статуса адвоката Пашаеву

Александр Добровинский
Александр Добровинский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Адвокат Александр Добровинский, который представлял потерпевшую сторону в деле о смертельном ДТП с актером Михаилом Ефремовым, заявил, что будет скучать по своему оппоненту в этом процессе, бывшему защитнику Ефремова Эльману Пашаеву. Ранее Пашаев был лишен статуса адвоката. Слова Добровинского передает «Газета.Ru».

«Я не буду давать оценку решению по своему коллеге, с которым мы были по разные стороны баррикад. Я не так воспитан. Единственное, что могу сказать, — я буду за ним скучать», — сказал Добровинский.

Пашаев зачитал письмо Ефремова с просьбой прекратить дисциплинарное дело
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Эльман Пашаев после заседания Совета адвокатской палаты Северной Осетии

Юрист отметил, что у него есть свое мнение о Пашаеве, которое сложилось за долгое время работы.

Решение о лишении Пашаева статуса принял Совет адвокатской палаты Северной Осетии — Алании (АП РСО). Основанием послужило заключение квалифицированной комиссии совета о наличии в его действиях дисциплинарного проступка. Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко пояснил, что решение вызвано «уровнем скандализации [процесса по делу Ефремова], который задал сам Пашаев». «Тот водевиль, который был им разыгран, привел к вполне логическому завершению», — отметил он.

Пашаев после отказа от работы с Ефремовым подал апелляцию по приговору
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Эльман Пашаев

Пашаева лишают статуса адвоката уже не в первый раз. В 2018 году он провел несколько месяцев под стражей по делу о вымогательстве (затем обвинение переквалифицировали, и он получил год условно за самоуправство).

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В июле ФПА открыла дисциплинарные производства в отношении обоих адвокатов на процессе Ефремова — как Пашаева, так и Добровинского. По мнению палаты, их публичная активность нарушала принципы профессиональной этики. В ФПА заявили, что поведение защитников в публичном поле должно быть сдержанным и взвешенным. В палате также отметили, что Пашаев и Добровинский разглашали в СМИ сведения, которые относились к адвокатской тайне, и использовали дело для собственной рекламы.

Александр Добровинский Михаил Ефремов Федеральная палата адвокатов
Материалы по теме
Адвокаты Добровинский и Пашаев не смогли объяснить претензии палаты к ним
Общество
Пашаев зачитал письмо Ефремова с просьбой прекратить дисциплинарное дело
Общество
Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката
Общество
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