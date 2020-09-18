Добровинский будет скучать по лишенному статуса адвоката Пашаеву

Александр Добровинский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Адвокат Александр Добровинский, который представлял потерпевшую сторону в деле о смертельном ДТП с актером Михаилом Ефремовым, заявил, что будет скучать по своему оппоненту в этом процессе, бывшему защитнику Ефремова Эльману Пашаеву. Ранее Пашаев был лишен статуса адвоката. Слова Добровинского передает «Газета.Ru».

«Я не буду давать оценку решению по своему коллеге, с которым мы были по разные стороны баррикад. Я не так воспитан. Единственное, что могу сказать, — я буду за ним скучать», — сказал Добровинский.

Юрист отметил, что у него есть свое мнение о Пашаеве, которое сложилось за долгое время работы.

Решение о лишении Пашаева статуса принял Совет адвокатской палаты Северной Осетии — Алании (АП РСО). Основанием послужило заключение квалифицированной комиссии совета о наличии в его действиях дисциплинарного проступка. Президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко пояснил, что решение вызвано «уровнем скандализации [процесса по делу Ефремова], который задал сам Пашаев». «Тот водевиль, который был им разыгран, привел к вполне логическому завершению», — отметил он.