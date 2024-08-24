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Алена Делона похоронили в его поместье рядом c любимыми собаками

Делон умер 18 августа в возрасте 88 лет. Он желал быть похороненным со своими собаками, а также допускал, что после его смерти усыпят и последнего питомца, овчарку Лубо. Однако собаку решили не лишать жизни
Фото: Lionel Urman / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Lionel Urman / Keystone Press Agency / Global Look Press

Французского актера Алена Делона, умершего 18 августа, похоронили в его поместье в коммуне Души рядом с его собаками, передает BFMTV.

Актера захоронили в специально построенной им ранее часовне. Префектура выдала в качестве исключения разрешение на то, чтобы похороны прошли на частной территории.

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Похороны были закрытыми, на церемонии присутствовали родственники Делона (в частности, трое детей — Ален Фабьен, Аннушка, Энтони) и близкие, чуть более сорока человек. Среди них были актриса Николь Кальфан и сын актера Жан-Поля Бельмондо, умершего в 2021-м.

Как передает телеканал, у участников траурной церемонии для соблюдения конфиденциальности были изъяты телефоны.

Поклонники собрались вблизи Души, чтобы почтить память актера, была организована минута молчания — в это время тело опускали в могилу.

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Ален Делон

Делону было 88 лет, причина смерти не названа. Он умер в Души в окружении детей и овчарки Лубо. В 2019 году после перенесенного инсульта актер заявил швейцарскому изданию L'Illustre, что он не против сделать эвтаназию.

В своем поместье Делон был погребен согласно завещанию, там же похоронены 35 его собак. Актер говорил, что Лубо могут усыпить, если он умрет раньше пса, чтобы похоронить их вместе. По словам артиста, он бы не хотел, чтобы его собака страдала и скучала по нему на его могиле. Однако Лубо не стали усыплять.

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